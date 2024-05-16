Под удар попали украинские старшие офицеры и ракетные специалисты вместе со складом боеприпасов и ценным управляющим оборудованием.

С каждым новым днём масштабных сражений в Харьковской области украинский Генштаб вынужден убеждаться наглядно «на земле», что российская армия образца 2022 года совсем не то же самое, что ВС РФ образца 2024-го. Причём такие аргументы украинским генералам явно не по душе. Именно воочию они вынуждены наблюдать за возросшей эффективностью российских сил, причем результат просто превосходный: потому что не проходит и дня, чтобы российский ударно-разведывательный контур не продемонстрировал уровень своего доминирования, уничтожая или серьёзно выводя из строя важные военные объекты или типы дефицитного западного вооружения.

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Именно сегодня факты сверхточного попадания одной из ракет ОТРК «Искандер» нарушили до сей поры спокойное настроение, царившее в командном центре 302-й зенитно-ракетной бригады. Именно в поселении Старая Водолага Слобожанщины российские ракетчики накрыли украинских военнослужащих вместе с командующими офицерами. Причем усилил эффект сплошного поражения взрыв арсенала боеприпасов, непредусмотрительно размещенного на близлежащем складе в непосредственной близости от командного центра.

Зона объективного контроля над военным объектом до прилёта



Как только важный объект был обезврежен мощной взрывной волной, над квадратом прилёта взвился большой гриб из дыма и пламени.

Умножение взрыва от "Искандера" на запас боеприпасов, сдетонировавших после прилёта



По косвенным данным пострадал взвод украинских ракетных специалистов и командиров, так же были «умножены на ноль» технологии автоматизированного боевого управления, такие как «Арей» и «Ариандна», и серьёзно повреждены управляющие модули спутниковой навигации американского производства – тот самый Starlink.

Тем временем в ВСУ наблюдаются заметные проблемы с личным составом: по комментариям военврача, в его подразделении есть много «свободных» автоматов и пулеметов, но нет необходимого количества солдат, чтобы их использовать.