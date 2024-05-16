Свежая партия БЭКов только-только прибыла поближе к ЛБС из Киева

Украинские военные чиновники, наблюдают с превеликим отчаянием ситуацию в зоне боевых действий, где украинской армии едва-едва хватает ресурсов и резервов для сдерживания российских штурмовых групп, с каждым новым днём боёв повышающих накал своего давления на позиции ВСУ, выполняя этот трюк одновременно на Авдеевском и Волчанском операционном направлениях. И в Киеве не придумали ничего лучше, как ответить «асимметрично», ставя под угрозу сугубо гражданскую инфраструктуру Крымского моста, хотя давно известно, что вся военная логистика уже как минимум 4 месяца осуществляется по сухопутному маршруту, о чём украинский Генштаб, щедро снабжаемый в оперативном режиме самой актуальной разведывательной информацией от США и НАТО, знает наверняка.





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Но для поддержания стремительно падающего морального духа украинской армии, генералы ВСУ готовят массированную атаку на мостовой переход, возведенный в 2018 году. И вот для совершения подобной диверсии, внушительная партия так называемых беспилотных безэкипажных катеров-камикадзе из украинской столицы, была переброшена поближе к месту их непосредственного запуска. Речь идёт примерно о полусотне БЭКов, отправленных из Киева в Николаев.





Склад до момента попадания





Именно о прибытии боевых единиц поближе к передовой узнала российская разведка, то ли получившая всю необходимую информацию от местной агентуры, либо воспользовавшись беспилотными дронами, висящими сутками в небе региона. Но факт остаётся фактом: ракета ОТРК «Искандер» наведалась в ничем непримечательный склад, где хранилось неназванное количество управляемых на расстоянии ударных катеров.





Черный дым на месте прилёта по ангару с дефицитными катерами-камикадзе





Соответствующее видео, где запись объективного контроля демонстрирует прилёт БЧ оперативно-тактической ракеты точно в место сосредоточения техники, ангара с материалами ГСМ, цехов проверки и изготовления, а также место нахождения техников и военнослужащих украинской армии, опубликовал ТГ-канал «Изнанка».

По результату предварительно известно о выведении из строя примерно 40 БЭКов.