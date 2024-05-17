Штурм города осуществляется по ставшей уже "классикой" схеме с окружением с трех сторон

ВСУ пытаются изо всех сил выбить российские штурмовые группы в боях за Волчанск, используя преимущество укрепрайонов, в том числе оборудованных в стенах местной больницы. Но шаг по размещению в медучреждении зоны усиленной обороны уже потерпел крах, так как российские ударные группы проникли на территорию здания и продолжают следовать плану по установлению контроля над городом и вытеснению сил украинской армии из городской агломерации. В случае фиксации успеха в битве за центральную часть населенного пункта, можно констатировать, что Волчанск наступающими силами россиян разрезан на две части. Об этом пишет ТГ-канал «Русская весна».





реклама





Тем временем украинский Генштаб продолжает стараться не замечать непростое положение ВСУ, комментируя в духе «ситуация сложная, но контролируемая», поэтому с «минимальными потерями» украинские отряды отошли «на более выгодные позиции».

Украинские аналитики, не связанные с официальными властями, напротив считают, что для ВСУ ситуация приобрела шлейф слишком угрожающей обстановки, ведь успехи россиян трудно не заметить: на городском участке ЛБС зона продвижения со стороны ВС РФ составила до 3 км в ширину и до 1 км в глубину в сторону украинских позиций.

«Неожиданное» для украинского Генштаба наступление ВС РФ началось 10 мая, когда всего за несколько дней боёв российские штурмовые группы взяли под контроль 13 населенных пунктов приграничной Слобожанщины, добившись слишком трудной ситуации для ОТГВ «Харьков», из-за чего киевские власти вынуждены были снять с командования бригадного генерала Юрия Галушкина.