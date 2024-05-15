Американская "тактика передовых пунктов вооружения и дозаправки" отправляется на свалку военной истории.

Сверхбыстрое развитие операционных перспектив российского разведывательно-ударного контура поставило украинский Генштаб перед неприятным «открытием»: с момента начала СВО, когда на уничтожение даже стационарного объекта ВСУ могло отводиться от 8 часов до трех суток, в текущий момент существование украинского вооружения, расположенного в прифронтовой полосе, превращается в минутный забег со временем. Очередное подтверждение этому произошло в Запорожской области, когда пусковая установка «Искандер» сделала непригодными для дальнейших полётов 5 вертолётов Воздушных сил ВСУ. Причем три из них безвозвратно потеряны, выгорев дотла после применения кассетной боевой части. Эти до крайности печальные итоги удивительными не стали для осведомлённой экспертной среды, отметившей, что эффективность «площадей дозаправки» начального этапа СВО прямо сейчас околонулевая. Всё из-за того же отличного взаимодействия разведки и средств поражения.

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По результату прямого огневого воздействия ракеты ОТРК «Искандер» всего лишь одним попаданием, рядом с н.п. Манвеловка в Запорожской области, получили различные повреждения пять вертолётов ВСУ. Все воздушные средства находились в 75 км от непосредственной зоны боевых действий и до недавнего времени их безопасности ничего не угрожало. Но не сейчас.

Аналогичное ЧП для ВСУ случилось в поселении Новопавловка в минувшем марте, где с необычайной скоростью вооружались ударные вертолёты Ми-8, но в это самое время над «аэродромом подскока» завис российский разведывательный дрон, который в течение минуты «дозвонился» до ракетчиков РФ с их «Искандерами». Итоговый результат прилёта составил два сгоревших вертолёта и повреждение третьего экземпляра, огневое поражение получили и лётчики с наземными техниками.

Аэродром подскока в Манвеловке за минуту до "Искандера"



Как объяснил произошедшее генерал США Клэр Гилл, «площадки дозаправки», или на американский манер «тактика ближних пунктов вооружения и дозаправки», стремительно уходит в прошлое. Всё из-за превосходного состояния разведывательно-ударного контура россиян, сметающего всё и вся за считанные минуты. А ведь подобные мероприятия остаются слишком распространены и невероятно часто используются и действующей американской армией.

К началу СВО в украинской армии имелось 40 бортов Ми-24, к которым присоединились восстановленные машины и вертолёты, переданные союзниками. А разрушение сразу пяти ударных аппаратов является слишком болезненным, так как восполнить потерю в краткосрочный период времени не представляется возможным, с горечью заканчивается зарубежная публикация.