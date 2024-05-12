Именно "устаревший" Орлан, как называют в ВСУ российский беспилотник, смог организовать уничтожение дефицитных крылатых машин.

Внезапный налёт всего лишь одной оперативно-тактической ракеты «Искандер» превратил так называемый аэродром подскока в свалку испорченных дефицитных авиасредств. Речь идёт об ударе кассетной боевой части по аэродрому в Запорожской области.





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Украинское командование, отчего-то забывшее, что прямо сейчас уже далеко не 2022 год, а «устаревшие» по мнению украинских экспертов по БПЛА «Орланы» всё-таки почему-то эффективны, несмотря, смогли обнаружить и своевременно передать оперативные данные о нахождении замаскированной взлётной площадки, где винтокрылые машины принадлежности Воздушных сил ВСУ заправлялись авиационным топливом и снаряжались набором боеприпасов. И именно в этот беспечный момент цель в поселении Манвеловка была атакована.









И как оказалось, отсутствующее чувство беспокойства лётных экипажей украинской армии можно было понять, но не простить: аэродром находился в 75 километрах от зоны боевых действий. Поэтому никто не ожидал, что глаза российских разведывательных БПЛА находятся так далеко от ЛБС. А зря. Именно в этот самый момент информация со столь важными координатами утекла в штаб ракетных сил ВС РФ. И незамедлительно последовала реакция «Искандером».









В итоге уничтоженными были признаны три ударных вертолёта ВС ВСУ – Ми-24, существенно повреждены боевой Ми-24 и транспортный Ми-8. В качестве пораженных оказались транспортники АПА, необходимые для запуска вертолётных силовых установок вместе с топливозаправщиком. Об этом рассказал ТГ-канал «Изнанка».

И что хуже всего для украинского Генштаба, ударные версии вертолётов – это не «расходник» вроде обычных танков. Об этом говорит хотя бы тот факт, что украинские военные техники вынуждены расконсервировать вертолеты радиохимической разведки Ми-24Р и возвращать их в строй. Всё делается из-за острейшего дефицита вертолётов в ВСУ.