Ударный вариант надводного дрона-камикадзе способен проплыть до 250 км с массой БЧ в четверть тонны.

В непростое время прямо сейчас «переместились» украинские военные порты и их морская и речная инфраструктура. Речь идёт о появлении безэкипажного ударного катера от российских энтузиастов беспилотного кораблестроения. Речь идёт об одном из проектов «Народного БЭКа», о чем пишет ТГ-канал «Рыбарь».

По сообщению редакционной коллегии портала, морские специалисты телеграм-ресурса «Там за туманами» смогли реализовать на практике действующую модель беспилотного катера. Причем надводный объект прошел испытания не где-нибудь, а непосредственно в зоне СВО, «врезавшись» в неподвижную мишень-цель на одном из направлений.

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Иллюстрационное фото: БЭК "Тайфун"





Удар при прямом столкновении получился знатным с объемной детонацией всего и вся в радиусе поражения интегрированной в корпус судна боевой части.





Момент движения к "пирсу" с неподвижной мишенью-целью





Заявлено, что БЭК производится в тульском регионе с кураторством областного правительства и его финансовой помощи. О проекте знают и в российском МО, где одобрили частные начинания и оказали поддержку.





Та самая всеуничтожающая детонация БЧ катера-камикадзе





По словам технических специалистов, надводный аппарат оснащен спутниковым оборудованием и резервной системой навигации для противодействия негативному радиоэлектронному влиянию от систем РЭБ. Для этого в конструкцию катера встроен дополнительный модуль инерциальной системы навигации с ориентацией по магнитному компасу.

Как заявлено в публикации, новый глава МО РФ Андрей Белоусов лично ознакомится с проектом и займется его последующим внедрением в заводской цикл и дальнейшим масштабированием уровня производства при удачной презентации. Сделано это будет в ближайшее время.