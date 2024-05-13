Чего не сделаешь из любви к большей финансовой выручке

Обновления для своих главных программных продуктов, таких как ОС Windows и Office, стали доступными для российских пользователей. В роли «благодетеля» выступила никто иная, как сама корпорация Microsoft. О знаковом событии, которое прошло незамеченным из-за отсутствия официальной реакции со стороны пресс-службы американской компании, рассказали «Известия», чьи журналисты провели беседу с сотрудниками ПО «Руссофт».

Как рассказала управляющая ассоциацией Валентина Макарова, теперь россияне могут беспрепятственно обновлять свои установленные пакеты Windows и Office. Для фирмы из США это единственный шанс остаться на российском рынке, объяснила президент.

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Причем в публичной плоскости высшие менеджеры заокеанской компании заявляют, что никаких обновлений для российских граждан и организаций доступно не будет, а вот в ходе приватных бесед с российскими бизнес-лидерами и участниками ИТ-рынка речи звучали совсем иные.









Специалист помимо этого поделилась сведениями, что все отечественные бизнес-проекты по-прежнему имеют доступ к программным продуктам Майкрософт, хотя якобы после 20 марта 2022 года эта опция перестала «работать». Причем используя параллельный импорт, когда осуществляется покупка ПО и активация новых лицензий, выбранные действия со стороны менеджмента Microsoft никоим образом не блокировались.

В ходе политики антироссийских санкций текущие руководители американской компании озвучили идею об ограничении прямого доступа к облачным продуктам на территории РФ. Сюда относились шаги по блокировке к использованию Microsoft 365, облачного хранилища OneDrive и офисного пакета Microsoft 365.