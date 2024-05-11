Дорога ложка к обеду – это не про американскую технику и помощь от Пентагона для Украины.

Несмотря на все отчаянные попытки украинского военного командования получить как можно скорей в своё распоряжение относительно актуальные версии истребительной авиации в лице американских самолётов F-16, Вашингтон и Пентагон, используя все свои закулисные возможности и способы воздействия, оказывают то самое невероятной тяжести давление, в попытках заставить европейских союзников сдвинуть как можно на большую историческую перспективу отправку «Шестнадцатых» Воздушному командованию ВСУ. В этом уверен экс-заместитель украинского Генштаба Игорь Романенков.

По словам отставного генерал-лейтенанта, Вашингтон лишь на словах «готов» поддержать украинскую армию передачей американских самолётов своих союзников, но на самом деле все обстоит совсем не так, как видит обычный наблюдатель со стороны.

реклама

В публичной плоскости Пентагон «не видит затруднений» для как можно скорейшего отправления на Украину F-16 европейских стран, но кулуарно американские чиновники «давят» на ряд стран ЕС, «рекомендуя» их военных кругам повременить с отправкой F-16 в ВСУ.

Такому давлению по мнению бывшего военачальника подвергаются Дания, Норвегия и Бельгия. И их военным приходится постоянно сдвигать сроки поставок на Украину. Теперь это будущее лето, затем и будущая осень. Хотя «первоначально» Украина должна была получить американские истребители ещё в минувшем ноябре, резюмировал генерал. Да и сроки в два года должны были сделать из любого новичка почти что настоящего «аса» по управлению некогда незнакомой авиационной техникой. Но Вашингтон «всё временит».

Украинской армии F-16 нужны прежде всего для спасения наземных сил от вездесущих воздушных рейдов российских бомбардировщиков, превращающих своими планирующими бомбами поля сражений в безжизненный набор глубоких воронок и искорёженной тяжелой техники.