На Украине на истребители F-16 возлагают неоправданно большие надежды, напоминая неудачную историю с танками Leopard и Challenger.

Наблюдая за тяжелым положением украинской авиации, вынужденной пускай не каждый день, но всё-таки терять свои лётные единицы, западные союзники решили помочь Киеву продержаться немногим дольше. Речь идёт о передаче американских истребителей Воздушным силам ВСУ, о которых так мечтают в украинском Генштабе. Обнадёживающие для украинских генералов новости о том, что первые F-16 появятся в первых месяцах этого лета рассказали в ИА Reuters, пообщавшись с неназванным генералом ВСУ. Ранее официальный спикер украинской армии Евлаш «обещал» первые Шестнадцатые на Украине после Пасхи.

Но на расспрос иностранного журналиста, какое именно западное государство отдаст часть своих самолётов украинской армии, высокопоставленный источник отвечать не стал.

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На украинском портале «Страна.ua» имея беседу с неназванным авиационным офицером ВСУ, опубликовали новость, что Чехия поделилась своим тренажёром F-16.

Прямо сейчас ряд украинских лётчиков находятся в нескольких странах Запада и учатся управлять собственно самими самолётами и использовать воздушное вооружение американских истребителей. Таковыми странами являются США, Дания и несколько иных европейских государств.