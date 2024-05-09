Неожиданные "изменения" в вещательной программе местного эфирного телевидения приключились ровно в день празднования 9 мая.

Неизвестная группа хакеров с явно пророссийскими позициями смогла методом удалённого взлома запустить на оборудовании, принадлежащем телекоммуникационной компании Balticom, вещание сегодняшнего парада Победы в Москве в прямом эфире. Причем жители небольшого балтийского государства наблюдали отечественное торжественное мероприятие сразу по всем каналам. Об уязвимости учётных записей и халатном отношении к работе по обеспечению кибербезопасности местного вещательного телевидения рассказал руководитель национального совета Латвии по электронным масс-медиа Иварс Аболиньш.

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Глава отчитался в публичном порядке, что компания Balticom была атакована методом несакционированного сетевого воздействия, в результате чего латвийские технические специалисты не смогли вернуть в оперативном порядке контроль над телетрансляцией. В результате неправомерного доступа к широковещательному оборудованию компании клиенты услуг Balticom на некоторое время вынуждены были наблюдать торжества в Москве, приуроченные к празднованию дня Победы 9 мая.

К настоящему моменту сеть кабельных каналов отключена.