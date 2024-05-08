По какой-то неизвестной причине Пентагон запрещает устанавливать на танки Abrams "Мангалы" и противокумулятивные экраны.

Текущее тяжелое положение в зоне боевых действий снижает и без того невысокий моральный дух украинских подразделений. Исправить негативный фон призван демонстрационный видеоматериал с нотками похвальбы и повышенных ожиданий, посвященный американскому танку Abrams, направленному в количестве 31 единицы украинской армии. Что интересно, с подробными видеодоказательствами и отчётами известно, что ВСУ, а именно 47-я бригада ВСУ, лишились уже 8 этих зарубежных ОБТ. На хвалебную оду зарубежному образцу бронетехники обратили внимание в «Военной хронике».

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Сам танк, по словам украинских танкистов войскового объединения «Магура», отличает отличная маневренность и стабилизация орудийного ствола. Но вместе с тем танк не лишен недостатков, причем существенных. Но об этом, как метко подмечают авторы ТГ-канала «Военный осведомитель», всё-таки украинские военные «из-под палки» высказались. Речь идёт об отсутствии адекватного количества динамической защиты и недостаточном количестве осколочно-фугасных снарядов в боекомплекте.

Было обнаружено, что, полный позитивных «установок» материал, был записан в отдалённом тылу, подальше от «соколиного взора» беспилотных разведчиков линеек ZALA и «Орланов» и столь же опасных дронов-камикадзе «Ланцет» и ДПЛА.

Все надписи в танке переведены на украинский язык. ТГ-канал "Военный Осведомитель"



Немногим ранее часть западных масс-медиа писали, что украинскому Генштабу пришлось выполнить «скромные пожелания» Пентагона, генералам которого не понравился слишком плохой моральный фон, воцарившийся в прессе из-за очень быстрого выбывания практически одной трети всех переданных Украине американских танков. И действительно, Интернет заполонили ролики, где Abrams M1A1 оказался очень уязвим перед воздушной угрозой и начинает пылать после одного-второго прилёта fpv-дронов.

На текущий момент один из Abrams'ов стал экспонатом уничтоженной в зоне проведения СВО западной техники. Посмотреть на американский танк и другие аналогичные образцы можно до конца мая на Поклонной горе в Москве.