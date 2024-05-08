Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
47-я бригада ВСУ сняла рекламный ролик об Abrams после ликвидации восьми танков в ходе боев
По какой-то неизвестной причине Пентагон запрещает устанавливать на танки Abrams "Мангалы" и противокумулятивные экраны.

реклама

   Текущее тяжелое положение в зоне боевых действий снижает и без того невысокий моральный дух украинских подразделений. Исправить негативный фон призван демонстрационный видеоматериал с нотками похвальбы и повышенных ожиданий, посвященный американскому танку Abrams, направленному в количестве 31 единицы украинской армии. Что интересно, с подробными видеодоказательствами и отчётами известно, что ВСУ, а именно 47-я бригада ВСУ, лишились уже 8 этих зарубежных ОБТ. На хвалебную оду зарубежному образцу бронетехники обратили внимание в «Военной хронике».

реклама

   Сам танк, по словам украинских танкистов войскового объединения «Магура», отличает отличная маневренность и стабилизация орудийного ствола. Но вместе с тем танк не лишен недостатков, причем существенных. Но об этом, как метко подмечают авторы ТГ-канала «Военный осведомитель», всё-таки украинские военные «из-под палки» высказались. Речь идёт об отсутствии адекватного количества динамической защиты и недостаточном количестве осколочно-фугасных снарядов в боекомплекте.

   Было обнаружено, что, полный позитивных «установок» материал, был записан в отдалённом тылу, подальше от «соколиного взора» беспилотных разведчиков линеек ZALA и «Орланов» и столь же опасных дронов-камикадзе «Ланцет» и ДПЛА.

Все надписи в танке переведены на украинский язык. ТГ-канал "Военный Осведомитель"

   Немногим ранее часть западных масс-медиа писали, что украинскому Генштабу пришлось выполнить «скромные пожелания» Пентагона, генералам которого не понравился слишком плохой моральный фон, воцарившийся в прессе из-за очень быстрого выбывания практически одной трети всех переданных Украине американских танков. И действительно, Интернет заполонили ролики, где Abrams M1A1 оказался очень уязвим перед воздушной угрозой и начинает пылать после одного-второго прилёта fpv-дронов.

   На текущий момент один из Abrams'ов стал экспонатом уничтоженной в зоне проведения СВО западной техники. Посмотреть на американский танк и другие аналогичные образцы можно до конца мая на Поклонной горе в Москве.

#abrams #магура #47-я омбр #47-я бригада всу
+
Написать комментарий (0)
ВС РФ впервые доставили трофейный танк Abrams в Москву
Первый трофейный Abrams покажут на Поклонной горе в Москве 1 мая 2024 года
В сети появились новые видеокадры поражения очередного танка Abrams украинских войск
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Через сколько лет нужно менять смартфон, и какие данные не стоит доверять старому телефону
+
Температура дешевого термоядерного реактора стартапа Zap Energy достигла 37 миллионов градусов
1
В России создан уникальный автокран грузоподъемностью 60 тонн для дорог общего пользования
4
POCO F3 получил стабильное обновление Xiaomi HyperOS
10
В установочный процесс Windows 11 24H2 может быть по умолчанию включено шифрование дисков Bitlocker
2
В России построят новую федеральную трассу вдоль побережья Белого моря
+
Microsoft запускает Edge 125 с функцией управления памятью
+
Стали известны характеристики ноутбуков Infinix GT BOOK
+
В прошлом году в России открылось рекордное число универмагов за последние восемь лет
+
В Сети появились кадры уничтожения FPV-дроном в зоне СВО очередного танка M1 Abrams
1
Казахстан становится всё больше зависим от энергоресурсов из России
+
Инсайдер поделился информацией о материнских платах Intel 800-й серии для процессоров Arrow Lake
+
Digital Foundry обнародовали свежие данные о технических характеристиках Sony PlayStation 5 Pro
+
В Калифорнии построили мост ценой в 11 млрд долларов, упирающийся в холм
2
Уоррен Баффет вновь заявил, что искусственный интеллект представляет опасность, сравнимую с ЯО
+
NVIDIA в 2024 году выпустит только флагманскую GeForce RTX 5090, остальные - в 2025 году
4
ВСУ взорвали мост через канал Северский Донец-Донбасс под Часов Яром
+
В ВС РФ показали обновлённую версию танка "Царь-мангал" с минным тралом и "двойной защитой"
+
Digital Trends: Многие пользователи переходят обратно на Windows 10
10
Сотовые операторы США просят $3 млрд на замену оборудования Huawei и грозят массовыми отключениями
3

Популярные статьи

Мифы и реальность окупаемости ветрогенераторов – почему в ЕС рентабельность никого не интересует
31
Подсчитываем, во сколько обойдется народный игровой компьютер в мае 2024 года
24
Playstation 4 pro против Xbox series S в 2024 году - что-то пошло не так
20
Left 4 Dead - правильный рецепт изничтожения зомби (краткий обзор игры)
4
Выясняем, стоит ли менять монитор с разрешением Full HD на QHD и 4K в 2024 году или лучше подождать
82
Итоги гоночного уик-энда 4-5 мая
13
Разбираемся, что не так с процессорами Intel Core i9 и почему они стали сбоить
274
Почему геймеры выбирают видеокарты NVIDIA, а не AMD
241
Мое мнение о The Last of Us Part II Remastered (Pushsquare)
5
Как не попасться на удочку NVIDIA и собрать игровой ПК с Radeon RX 7900 XTX по цене GeForce RTX 4090
19

Сейчас обсуждают

АЕV
00:36
Как там сынок то поживает в клятой США?)))
Медведев дал ёмкую характеристику западным политикам, рассуждающим об эскалации конфликта на Украине
АЕV
00:35
Я не горю желанием умирать за ОПГ озеро и их капиталы , ты видимо то же, диванный воин
«Путин посылает сигнал»: западная пресса обсуждает начало подготовки ВС РФ к ядерным учениям
Александр Нокиа
00:33
Интересно а тайваньский-цыган знает что наценка на его ИИ грелки 300-500%(в зависимости от клиента) от себестоимости. Даже огрызок себе такое не позволял.
Nvidia ведёт переговоры с поставщиками памяти HBM для снижения цен на продукцию
АЕV
00:33
Такая внезапная что да же в интернетах про нее написали)))
Беларусь и РФ проведут совместную внезапную проверку носителей ядерного оружия
АЕV
00:32
И что? На своей же территории применяют а не на территории США. По США то врятли будут ибо семьи и детки живут там а вот по Воронежу легко)))
В Пентагоне не увидели признаков готовности РФ применить ядерное оружие
Лев Колл
00:24
Не знаю но у меня стоит БП 2017 года на 500 ватт и питал он только проц со встройкой AMD A10 5700. С 2023 начал обновлять железо сначала купил видюху в виде rx580 2048sp. После купил проц с мамкой в ...
Как я выкинул на ветер 5000 рублей или почему не стоит покупать в ПК слишком мощный блок питания
Eppius
00:12
Надо наземное ядерное испытание провести и сразу все увидится.
В Пентагоне не увидели признаков готовности РФ применить ядерное оружие
Cowboy Huggies
00:04
Интель нам обещал 10 ГГц во времена пентиума 4, но у них потом что-то пошло не так.
Почему разгон процессоров сдулся 15 лет назад, а достичь 10 ГГц даже под азотом никогда не удастся
Евгений Попов
23:59
Всё не помню, конечно, но помню очень многое и, разумеется, вполне свободно ориентируюсь. Иначе было бы странно. И уж точно помню почему вкладка открыта. Так найти порой даже что то проще. И в третий...
WP: США обеспокоены планами Китая по строительству плавучих АЭС в Южно-Китайском море
VRoman
23:53
128 ГБ памяти или всё же хранилища?
Apple iPad Air 2024 года: минимум 128 Гбайт памяти, версия с 13-дюймовым экраном и чип M2
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем