А ведь скоро может случиться и то самое "мы начали" всерьёз

В своем самом свежем выступлении на одной из конференций Джейкоб Салливан вселил «нотку надежду» в украинских политиков, пообещав, что в 2025 году ВСУ пойдут в наступление. Такие слова помощника президента США по национальной безопасности были сказаны на мероприятии Financial Times. Но с ним не очень-то согласен британский военный аналитик Александр Меркурис, заявивший о том, что «заокеанский» оптимизм ему и вовсе не понятен.

Причина в том, что прямо сейчас ситуация в поле грозит обрушением украинскому Генштабу, а он воочию видит, как военный эксперт, что российские штурмовики день за днём продолжают двигаться вперед, добиваясь освобождения всё новых и новых поселений. Об этом иностранец рассказал на ютьюб-записи канала Duran.

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По его мнению, это и есть тот стартовый этап российского наступления, дальше будет – больше.

Так же Меркурис расшифровал свои слова, заявив, что совсем недавно сражение даже за самый мелкий населенный пункт могло длиться неделями, потому что украинские вооруженные силы пытались агрессивно сопротивляться. Теперь всё по-другому: ВС РФ добиваются успеха очень быстро, просто захватывая в день по одному посёлку с уже пустыми украинскими окопами.

А объясняется всё это довольно прозаично: профессиональные военные, долженствующие быть основным костяком ВСУ, «сточились» во время боевых действий в 2022 и 2023 годах, теперь в большинстве своём в блиндажах и пулеметных гнездах сосредоточены обычные мобилизованные, обладающие низким моральным духом и ещё меньшим боевым опытом.