Наследник Солнцепека, Буратино, Тосочки опережает своих "прародителей" по силе и дальности боеприпасов

Прекрасно зная о преимуществах и недостатках предшествующих модулей в классе тяжелых огнеметных систем, российские разработчики подобного оружия выпустили «наследника», превосходящего прошлые модели сразу по множеству параметров. Боевая машина, получившая в честь огнедышащего мифического животного свое название, станет самым настоящим оружием для прорыва украинской обороны. Речь идёт о «Драконе», которому в своей свежей публикации уделили внимание журналисты из немецкого Die Welt.

Зарубежный материал в превосходных степенях описывает достоинства нового РСЗО, способного запускать по позициям ВСУ совершенно новые боеприпасы. Это ракеты с термобарической боевой частью. Германские работники прессы считают, что мощь подобной БЧ явно не меньше, чем у более ранних версий ТОС.

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Как заявили в статье корреспонденты, ТОС-3 есть ничто иное, как тяжелое оружие, созданное специально для прорыва. Причем никакой роли не играет наличие глубоких блиндажей и бункеров на стороне оппонента, если по заданному в боевом задании квадрату выпускается целый пакет реактивных снарядов. Один такой залп превращает два-три городских квартала в охватывающую страхом концентрацию руин. Воистину «разрушающая мощь» очень скоро воцарится на полях сражений, задействованная исключительно против украинской армии. Солдатам и офицерам оной не позавидуешь, считают авторы новостной заметки.

Есть что добавить по «Дракону» и по части защиты. Бронемашину подобного класса не достать обычными fpv-дронами ВСУ: дальность боевого применения теперь равняется 15 километрам. Любые попытки запустить на такое максимальное расстояние украинские модели ДПЛА окажутся бессмысленными.









Так же российские конструкторы удивили немецких оружейных специалистов таким своим необычным решением, как снижение количества направляющих для ракет: вместо первоначальных 30 для повышения маневренности и лучшей защиты пусковых «конвейеров» стало 15.

В заключение в редакции Die Welt считают, что в условиях повышенной секретности ТОС-3 уже «катается» не только по испытательному полигону в глубине России, а задействована на СВО, проверяя «на прочность» некоторые участки украинской обороны.