Ведь "сбивать" гиперзвуковые ракеты могут только украинские ПВО в своих каждодневных сводках.

В недавнем времени у российского флота появился новейший фрегат, боевые возможности которого не дают уснуть американским генералам. Речь идёт о корабле так называемого проекта 22350. Именно многоцелевые возможности «Адмирала Головко» стали настоящей головной болью флотоводцев альянса НАТО. О том, что гиперзвуковые ракеты «Оникс» совсем не подарок, решили оповестить своих постоянных читателей журналисты National Interest. Новый корабль россиян спокойно может бороться с подводными лодками и оказывать ощутимое давление на сугубо сухопутные объекты, запуская по ним и те самые «Калибр-НК». И если уж сравнивать представителя современного поколения с судами советской постройки, то их потомок обладает куда большим количеством боевых возможностей, где помимо вышеперечисленных функций, он легко может выполнять функцию сопровождения одиночных судов.





реклама





Для противоборства с удаленными целями на вооружении фрегата есть пусковые установки с 16-ю гнездами. В каждом из которых могут быть дополнительно инсталлированы ракеты «Ответ» для нивелирования угрозы подводных лодок.

Так же хорошо и с возможностью защитить себя от воздушных угроз, сбивая самолёты и вертолёты вероятного оппонента 9М96. Таких ракетных боеприпасов в ячейках класса VLS находится до 32 единиц.









«Головко» является настоящим долгостроем: третий корабль проекта 22350 строился долгих 8 лет, начиная с момента закладки в 2012 году. Но на этом теоретические «минусы» заканчиваются: фрегат является первым проектом столь большого класса, двигатель которого сделан российским предприятием.