Скоро даже Зеленскому станет понятно, что одними "тактическими мерами" тут не отделаться

И хотя Владимир Зеленский считает, что украинская армия «мужественно и имело» продолжает выполнять воинские поручения главкома ВСУ Александра Сырского и добиваться всех целей киевских генералов, на самом деле ситуация «в поле» куда сложнее и опасней. К настоящему часу украинским силам пришлось покинуть поселения Керамик и Новокалиново, будучи не в силах сражаться со штурмовыми группами ВС РФ из-за потери ключевого Очеретино. Информацию о том, что в Киеве слегка «оторваны от реальности», не замечая очевидных провалов в украинской обороне, подтвердили журналисты «Страна.ua», изучившие милитари-портал Deep State.





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Аффилированные с украинской разведкой участники сообщества опубликовали свежие карты, в которых четко обозначено, что успех на поле боя сейчас всецело за российской стороной, продолжающей несмотря на все бравурные заявления Зеленского и Сырского, продвигаться к северу от уже освобождённого Очеретино.

Тем временем ряд украинских, а теперь уже и западных военных экспертов считают, что главными виновными в скором оставлении надёжных окопов у этого населенного пункта считаются бойцы 115-й механизированной бригады ВСУ, отказавшихся вступить в стрелковый бой с российскими штурмовиками.

Слабый моральный дух военнослужащих этого воинского соединения для многих очевиден был и ранее: именно офицеры и солдаты этой бригады отошли, перестав оборонять Северодонецк и Лисичанск.