После воздействия Красуха-2 и Москва-1 точность "умных бомб" падает до уровня пушек XV века.

Неожиданное и до боли неприятное открытие явило свой неприятный лик перед военными специалистами высокоточного американского вооружения. Речь идёт об авиабоеприпасах GLSDB, специально разработанных для нужд украинской армии, но столкнувшихся с мощным и эффективным противодействием российских высокотехнологичных систем. Речь идёт о российских РЭБ комплексов, воздействием своего направленного «шумового потока», превращающего «умные» образцы вооружений – в малоопасные наборы сложной электроники и грубой ударной силы, детонирующие вдали от военных целей и разных объектов россиян, но не на позициях последних.

Новость о том, что якобы высокотехнологичные бомбы ВСУ западного производства есть ничто иное, как бесполезные пакеты военной помощи, стоящие ощутимо, и так же ощутимо разочаровывающие украинских военных, написал милитари-портал Defense One.

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И теперь даже испытывая высокую нужду в любых типах вооружений и боеприпасов, даже в обычных артиллерийских «болванках» в 155-мм калибре, украинские военные специально отказываются от новых поставок тех самых GLSDB, как заявил на условиях полной анонимности действующий украинский офицер, «ВСУ больше не интересуются этим оружием» от слова совсем – такое умное оружие неэффективно против войск РФ.

И тут дело даже не в «исключительной» бесполезности GLSDB: те самые высокоточные снаряды Excalibur могут «похвастаться» точностью в 6%, после того как подвергаются воздействию РЭБ российских сил. Так, используя специальное «помехонаводящее» оборудование, размещая большегрузные автомобили с набором излучающих установок вдоль линии ЛБС, россияне снизили эффектность с 70% до 6%, что является показателем, характерным для пушечных ядер эпохи военных конфликтов XV века.