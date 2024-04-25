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Madarator
В Москву привезли украинскую БМПТ "Азовец" с оптической системой от подъездного домофона
По замыслу конструкторов ВСУ самодельный образец должен был обеспечивать помощь танкам во время городских боев.

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   Уникальный образец «танкового зодчества» сегодняшним утром прибыл в район столичной Поклонной горы. Речь идёт о трофейном экземпляре боевой машины поддержки танков – Т-64, переоборудованном для ведения городских боёв. Сама бронемашина изготовлена в единственном числе и названа «Азовцем». Предположительно вдохновлялись на Украине при создании собственного БМПТ серийной продукцией российского Уралвагонзавода – «Терминатором». Но как это часто бывает, без доступа к возможностям действительных фабрики и завода, вышло, как говорит сегодняшняя молодёжь, такое себе.


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Источник фото: Российская газета


   Согласно общеизвестной украинской «мифологии», на разысканном на Харьковском бронетанковом заводе Т-64 местные «кулибины» решили отыграться по полной: демонтировали орудийную башню с последующим увеличением веса посредством блоков динамической защиты «Нож». По итоговому плану «венчать» проект в оружейном плане должны были мелкокалиберные автоматические пушки в 23-мм, два 7,62-мм пулемета ПКТ и в общем-то неплохие ПТРК «Стугна». Но по какой-то причине в финальный релиз они не вошли. Зато удалось приспособить вместо классических триплексов оптические сенсоры. Правда вместо японской высококачественной аппаратуры решили использовать копеечные камеры от многоквартирных домофонов. На Украине такое решение вызвало возбуждение уголовного дела. И иначе, как отмыванием денег в журналистской среде такой подход «конструкторов» и не назывался.



   Обеспокоенные таким поворотом судьбы, не до конца сделанный бронированный аппарат в лучших традициях криминальных драм 90-х, создатели угнали прямо с киевского завода и закопали в землю на Донбассе.

#азовец #азовец в москве #бмпт &quot;азовец&quot; #выставка иностранной бронетехники на поклонной горе
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Бойцы РФ нашли под землёй уникальный БМП «Азовец», который таинственно пропал ещё до начала СВО
Военные РФ откопали в зоне СВО единственный экземпляр бронемашины «Азовец» стоимостью $5 млн
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