Более 30 образцов иностранного вооружения будут показывать жителям и гостям столицы на протяжении месяца

В столице России уже с первого мая можно будет лично посмотреть уничтоженные российскими военнослужащими в зоне проведения СВО образцы бронетехники и остального вооружения, переданные западными странами и иными союзниками в качестве военной помощи Киеву. Так выставка выведенного из строя «трофейного массива» состоится на Поклонной горе, начиная с 1 мая, о чем рассказали в пресс-службе МО РФ. Согласно публикации от отечественного оборонного ведомства, в течение одного месяца жители и гости российской столицы рядом с музеем Победы увидят вариации военной техники США, Британии, ФРГ, Франции, Польши и остальных государств, помогавших украинской армии. Таких образцов будет не менее 30 единиц.

В частности, в это число войдут германский ОБТ Leopard 2 и гусеничная БМП Marder, американская Bradley и иные бронемашины.

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Рядом с каждой из машин будет стоять таблица с тактико-техническими характеристиками, а многочисленные гиды расскажут предысторию уничтожения каждого конкретного экземпляра и его добычи в качестве трофея.





Leopard 2 в ремонтных боксах ВС РФ. Источник фото: Александр Река





Новость о том, что ВС России добыли в окрестностях Авдеевки одну из самых современных модификаций германского танка Leopard 2 с буквенным индексом «A6», уделила внимание не только российская пресса, но и иностранная. Теперь этот танк с 99% вероятностью изучат специалисты по броневым сталям и артиллерийским боеприпасам. И даже 1500-сильный двигатель предоставляет неподдельный интерес для мотористов.

И весьма вероятно при очень скором освобождении Бердычей в качестве трофея достанется и тяжелый «американец» – танк Abrams M1.