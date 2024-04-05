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Madarator
Военные РФ откопали в зоне СВО единственный экземпляр бронемашины «Азовец» стоимостью $5 млн
Американские военные передали не только боевой опыт в ВСУ, но и искусство отмывания денег

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Необычная находка попала в руки российским военным, сумевшим по наводке местных жителей обнаружить украинское «вундерваффе», как считали создавшие бронемашину «Азовец» участники одного из украинских формирований. Как оказалось, глубоко закопанная бронетехника была созданной в единственном экземпляре штурмовой машиной, принадлежащей «Азову»*. Последние её рекламировали как суперсредство, способное преодолевать плотный огонь даже с близкого расстояния при зачистке и штурме городских кварталов. Историю об обнаруженном экземпляре рассказал военный специалист с полевым позывным «Карат». Последний как раз и был одним из тех военнослужащих ремонтно-эвакуационного подразделения ВС РФ, увидевшего воочию украинскую «БМП».

Источник фото: ria.ru

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И со слов видавшего виды технического специалиста, это не вундерваффе во плоти, а самый настоящий «распил бюджета», причем выполненный воистину с королевским размахом. Потратить деньги на «это», и предоставить нечто, обшитое кусками стали, как штурмовой идеал, это надо ещё иметь наглость, заявил боец.


Известно, что «Азовец» был разработан практически 10 лет назад в 2015 году, когда все ведущие украинские масс-медиа переставили его как «тяжелый танк для сурового и плотного городского боя». По первоначальным данным, постройка одного экземпляра обошлась украинскому бюджету в невероятные 5 млн. долларов. Причем место сборки «Азовца» был сборочный цех на территории киевского завода АТЕК. И уже через год местная пресса опубликовала весьма неоднозначную публикацию, вызвавшую бурное обсуждение, куда были потрачены бюджетные деньги. Ведь вышло так, что вместо передовых приборов наблюдения, способных в режиме тепловизора или инфракрасных датчиков вести осмотр местности в условиях ночи или сумерек, были смонтированы крайне дешевые и со столь низкими потребительскими характеристиками обычные камеры от домофонов с недостаточным разрешением. После обвиненные в растратах и неспособные адекватно воспринимать критику, участники «Азова»* выкрали бронированную самоделку и спрятали её в земляной яме вдали от столицы.

* – группировка признана террористической организацией и запрещена в РФ

#азовец
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Бойцы РФ нашли под землёй уникальный БМП «Азовец», который таинственно пропал ещё до начала СВО
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