Ни поле вспахать, ни в бой пойти – но красивый и по сходной цене русским музеям можно продать

Польза от переданных украинской армии немецких танков Leopard 2 оказалась весьма сомнительной: боевая техника, стоящая на вооружении германского Бундесвера и не только его, показала себя не с лучшей стороны в момент противостояния с российскими образцами вооружений. ОБТ с длинноствольной пушкой оказался терзаем всем чем угодно, начиная от дешевых, но эффективных fpv-дронов, до устаревших пушек Д-20. И это ничего не говоря про такие современные противотанковые средства, как авиационные ракеты «Вихрь» и управляемые снаряды ПТРК «Корнет». Всё вместе, в том числе и не исключая противотанковые мины, просто обнулили боевой потенциал в общем-то добротной машины, мигом развеяв романтичный флёр якобы «самого лучшего танка в мире». Теперь украинские солдаты называют Leopard не иначе как никчемный танк, в досаде злясь от бесполезности продукта германского ВПК. Новости о том, что «Леопард» не жалуют украинские танкисты, в беседе с французским El Pais поделились сотрудники местных спецслужб.





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По заявлению сотрудника СБУ, всё что он сейчас видит, действуя вблизи донбасского города Покровск, так это бесполезность немецкого танка – уставы НАТО по использованию бронетехники не идут ни в какое сравнение с советской военной теорией, в особенности если их использовать в качестве «винегрета», как это делают украинские военнослужащие.

В то же самое время в американском онлайн-журнале MVM сообщили о «пленении» самой мощной версии «германца» на вооружении ВСУ – модификации Leopard 2A6. Последний в качестве трофея достался российской армии в моменте битвы на авдеевском операционном направлении.