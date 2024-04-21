В российском ОПК решили возобновить производство двигателей для танка – ГТД-1250. Последний обещано выпускать в серийном количестве. Данная новость нашла своё подтверждение во время пятничного визита генерала армии Сергея Шойгу на Омсктрансмаш 19 апреля 2024 года.

Об этом газотурбинном двигателе известно, что он используется в актуальном отечественном варианте – танке Т-80БВМ.

реклама











ГТД-1250. Источник фото: kadvi.ru





реклама





А теперь предыстория. С момента распада советского государства приговор был вынесен не только одной из самых могущественных стран на тот момент, но и в целом отечественному ВПК. Последний стремительно обрушился и похоронил под своими обломками и мотор ГТД. Но всё это было потом. А в момент своего широкого распространения среди различных вариантов Т-80, двигателю этого ОБТ пришлось совершить большой скачок, который был бы невозможен без резкого скачка научно-технической мысли на рубеже 60-70-х годов прошлого века. Именно тогда в марте 1970 появилось Постановление правительства СССР об организации производства газотурбинных двигателей в стенах Государственного Калужского опытного моторного завода. Причем пришло время удивляться – то что мы знаем сейчас как танковую силовую установку ГТД-1250, в раннее время представляло собой именно двигатель для авиации и её нужд. Всё то же самое касалось и ГТД-1000Т и ГТД-1000ТФ.

Но как только удалось внедрить чисто авиационные движки в современные на тот момент ОБТ, внезапно «подкрался» конец СССР. И тогдашняя власть не нашла ничего лучше, чем сделать заявление, что армия мирному государству особенно-то и не нужна, и на сугубо оборонном заводе освоили производство мотоблоков для сельхозтехники. И как бы это сейчас не казалось смешным, но именно эти сугубо сельскохозяйственные установки и позволили окончательно не пасть в пучину разрухи такому важнейшему для российской оборонки предприятию. После чего можно было немножко выдохнуть и в качестве поддержания хоть какой-то «спортивной формы» заняться ремонтом уже выпущенных экземпляров двигателей, коих насчитывалось весьма весомое количество.





реклама





Свежие кадры с "Калужского двигателя"





Кстати сами танки так же не сильно жаловались на то время и последующее: до 2016 года Т-80 были отправлены на военные склады в качестве того самого мобилизационного запаса и находились там ровно до 2017 года, пока не был отдан приказ на возвращение в заводские боксы для модернизации до уровня Т-80БВМ. А самих танков, как пишет дзен-канал «SFERA — Pro Технологии», было на тот момент 3000 единиц.

На сейчас известно о таких вариациях двигателя, как ГТД-1250ТФ – такой вариант более экономичный, но в то же самое время и более мощный. Именно благодаря ему потяжелевшая версия с буквенным индексом «БВМ» может показать максимальную скорость в пределах 80км\ч.

реклама





Сам Т-80БВМ даже внешне отличается от «базового» Т-80БВ: тут тебе и новый блок динамической защиты «Реликт» с модным модульным подходом с обязательной интеграцией противокумулятивных решеток. Помимо изменений в двигателе, зарядов к 125-мм орудию тоже стало больше – теперь боекомплект равняется 45 выстрелам. Улучшение коснулось и автомата заряжения, когда танк «научился» выстреливать те самые боеприпасы с урановыми стержнями. Оные ой как хороши против «новомодных» Абрамсов и Леопардов. Не в последнюю очередь, иностранная тяжелая бронетехника так внезапно исчезла с передовой по этой причине: ровно в тот самый момент, когда на арену поспешили выйти «охотники на западный зверинец» – глубоко обновленные Т-72Б3М, Т-80БВМ обр. 2017г. и Т-80БВМ обр. 2022г.









Т-80БВМ обр. 2022\2023 г., улучшенный на основании опыта СВО: установлены блоки ДЗ на корму, борта и лобовую проекцию вместе с вездесущим "Мангалом". Источник фото: Илья Максимов





Изменения в танке коснулись и установки прицела с функциями дальномера – «Сосны-У». Именно этот прицельный комплекс позволил существенно повысить точность стрельбы и углы обзора поля боя: всё благодаря тепловизионному сенсору и автомату сопровождения выбранного объекта. Так цель, до самого момента прилета, находится под плотным облучением лазерного канала управления ракеты. Да и стабилизатор пушки 2Э58 совсем не лишний на этом «празднике точности». Появился и баллистический вычислитель с датчиком метеоусловий.

На свалку истории отправилась и устаревшая радиостанция – вместо неё появился аппарат актуальной версии УКВ. Точно такая станция ставится и на остальные российские танки и БМП, прошедшие процедуру модернизации. Связь в Р-168–25У-2 соответствует возросшему уровню требований по таким важнейшим параметрам, как устойчивость и прекрасная криптостойкость. В качестве дополнительной «печенюшки» ряд боевых машин в самом ближайшем будущем подключат к актуальным версиям автоматизированных систем координации боевых действий. Причем комплекс «Акведук» предназначен именно для трудных условий на поле боя – во время использования оппонентом своих РЭБ. Как раз сейчас такое время на СВО и наступило.





Комплекс "Акведук". Источник фото: srzudm.ru







Будет интересным узнать, что Т-72Б3М обр. 2016 г. и Т-80БВМ в чём-то схожи. Это «что-то» – практически одинаковая масса снаряженных боевых машин и примерно равные «по силам» двигатели. В первом случае обновлённый Т-72 весит 46 тонн, а Т-80 – 47 тонн. Мощность силовой установки «Семьдесят второго» 1130 л.с., а «Восьмидесятки» – 1250 л.с. Одинаковый калибр танкового орудия в 125-мм, как и аналогичные прицелы «Сосна-У» с ПУ тяжелых ракет «Рефлекс-М». Но вот что кардинально различает эти отечественные танки, так это моторы: Т-72Б3М, как и его «брат-близнец» Т-90 и все его последующие модификации – это всегда дизельные двигатели. А у Т-80БВМ – только газотурбинные двигатели.





Т-72Б3М – первые из отечественных ОБТ, где корма прикрыта блоками динамической защиты





И тут хочется прокомментировать, зачем Генштабу РФ так «много» разных танков. Многолетнее нахождение Т-80 в доблестных рядах Красной армии показало, что когда «холодно и мерзко», это самое подходящее «время сезона» для «Восьмидесятых». А это условия Севера и такой далёкий Дальний Восток. А вот дизели любят что-то «горяченькое». Кроме того, при должном уровне технического обслуживания, им практически нипочём те самые пустынные штормы, сопровождающиеся большой «миграцией» песка. А вот ГТД и его модификации относятся к песку «сквозь зубы»: песок и всегда ходящая об руку с песчаными взвесями пыль – злейшие враги любой газовой турбины. Единственный «компромисс» – это упование на качественную работу многоуровневого фильтра. Как это и было у тех самых M1 Abrams. Кстати именно за работу с песком отечественным конструкторам надо поставить 5 баллов: в Советском Союзе додумались для защиты от пыли, преодолевшей заслоны в виде фильтров, установить мини-молотки, ударяющие по лопаткам компрессоров. Причем это ещё не всё. Но за разглашение всех подобных секретов предусмотрена уголовная ответственность, поэтому нам «хватит» и этих знаний об устройстве ГТД-1250.