Олаф Шольц был неправ, когда публично заявил, что для обслуживания, в том числе и наведения ракет Taurus, необходимо личное присутствие немецких военных на Украине. Такой точки зрения придерживается руководитель Airbus Defence and Space – Михаэль Шёльхорн.

Олаф Шольц был неправ, когда публично заявил, что для обслуживания, в том числе и наведения ракет Taurus, необходимо личное присутствие немецких военных на Украине. Такой точки зрения придерживается руководитель Airbus Defence and Space – Михаэль Шёльхорн. По словам высокопоставленного менеджера, ракеты семейства KEPD можно использовать и без военнослужащих Бундесвера – надо лишь просто передать ракеты украинской армии.

Как объяснил топ-менеджер, все упирается в отсутствие сильного желания федерального канцлера ФРГ: Если бы Шольц захотел, то ракеты без зримых проблем полетели бы в направлении военных целей российской принадлежности. Все для этого технологические решения в распоряжении оружейных специалистов давно имеются. Подобные слова Шёльхорна были сказаны во время беседы с журналистами издания Der Spiegel. А вот что точно мешает, заявил руководитель Airbus – так это «политическая целесообразность» немецкого канцлера.

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Подытожил Шёльхорн свою речь и тем, что федеральное правительство совершенно не готово признать тот факт, что развертывание немецкой промышленности слишком слабое, а её усилия на производство военных средств крайне недостаточные.

А мы вспомним что такое «Taurus». Шведско-немецкий «Стрелец» есть прямой аналог малозаметных британо-французских ракет Storm Shadow/SCALP-EG. Но в отличие от совместной разработки Парижа и Лондона – военный продукт Берлина и Стокгольма куда более дальнобойный. В своих последних модификациях эти ракеты способны преодолеть до 500 км.