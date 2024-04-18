Корабль назовут в честь контр-адмирала Юрия Халиуллина

В России развивается не только военное строительство, в частности боевое флотское, где дизель-электрические подлодки проекта «Лада» навевают угрозу и уважение на обозревателей The National Interest, рассыпающихся в комплиментах отечественным военным кораблестроителям, но и идёт активная постройка «относительно» гражданских суден. В Навашино решили построить танкер. Речь идёт о проекте 23630, предназначенном для ВМФ РФ. Торжественная процедура по закладыванию головного судна случится сегодня на Окской верфи в нижегородском регионе.

О новом проекте в беседе с отечественными журналистами из ТАСС рассказал анонимный собеседник, трудоустроенный в одной судостроительных компаний. По его словам танкер получит возможность принимать вертолёты, так как для этого будет создано специальное посадочное место.

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Танкер проекта 1559-В. Источник фото: Российская газета





Уже и известно название для будущего корабля. Им станет «Юрий Халиуллин» – российский флотоводец, дослужившийся до контр-адмиральского здания. Про Халиуллина известно, что в бытность свою инженер-механиком, он большую часть службы провел на Балтийском флоте, где руководил Ленинградским военно-морским инженерным училищем и впоследствии возглавил Военно-морской инженерный институт. Из-под его пера вышло не менее 100 работ, посвященных флоту и существенное количество различных проектов и изобретений.