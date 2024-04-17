"Секретные" версии ракеты 9М728 способны преодолевать 5500 км

Ракетные войска России использовали для атаки здания, в котором с высокой вероятностью проходило совещание с присутствием генерала ВСУ Дмитрия Красильникова, высокоточный боеприпас малой заметности Р-500. Последний запускается с помощью пусковых установок ОТРК «Искандер» в модификации с литерой «К». Об использовании ракет 9М728 написали в отечественном ТГ-канале «Русское оружие».

В отличие от «классического» с баллистической траекторией полёта ракетного вооружения «Искандера-М», Р-500 представляет собой снаряд, двигающийся в воздушном пространстве с дозвуковой скоростью, максимальная точка которой едва превышает 1000 км\ч, что примерно соответствует скорости полёта противотанковой крылатой ракеты, выпущенной из ПТРК «Корнет» (900 км\ч).

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Полёт Р-500. Источник фото: Википедия

Вместе с тем «проигрывая» гиперзвуковой 9М723 («Искандер-М») по скорости полёта, когда первая показывает скорость в 6-7 чисел Маха, 9М728 может похвастаться малой заметностью во время своего полёта, выдавая во время движения показатели ЭПР в диапазоне от 0,03 до 0,07 кв. м. В современных версиях Р-500 уже интегрированы цифровая система инерциально-навигационного модуля и чип коррекции курса, работающий со спутниковой навигацией ГЛОНАСС/GPS.

Ракету создали в КБ «Новатор» из советской разработки С-10. Крылатый боеприпас приняли на вооружение в 2009 году.

И согласно англоязычным источникам, в ВС РФ есть и куда более «зубастая версия» Р-500 – так называемый проект Novator 9M729. И пускай вас не обескураживает обозначение «проект». Согласно всё тем же анонимным источникам среди западных иностранных военных, последние модификации Р-500 могут вместо «стандартных» 500 км пролетать и уж совсем заоблачные 5500 км.