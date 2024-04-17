Просто так по "пустующему" зданию высокоточными боеприпасами ценой больше 1 млн долларов стрелять не будут

Сразу три «Искандера» поразили внешне неприметный объект в центральной части Чернигова. Удар по неназванному сооружению подтвердили в местной военной администрации, сухо прокомментировав плохое техническое состояние сооружения после прилёта. Кадры прилёта разместил отечественный ТГ-канал «Lostarmour».

Сообщение о том, что в городской агломерации был разрушен «готель» с размещенными там украинскими военными, в своем личном телеграм-канале оставил бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук*. Со слов мигрировавшего из Украины экс-народного избранника, новые потери для украинской армии чувствительные, подробности о которых будут позже.

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Источник фото: ТГ-канал "Военный осведомитель"

Информация о том, что в гостинице «Профсоюзная» в момент высокоточного удара обновленным ОТРК мог находиться генерал-лейтенант Дмитрий Красильников, занимающий должность руководителя армейской группировкой «Север», проверяется. Высший украинский военачальник готовился посетить замаскированный здесь командный пункт ВСУ. И уже по версии Мосийчука*, у россиян наверняка получилось выполнить ракетную миссию оперативно лишь из-за того, что обычное здание никак нельзя было определить по внешним признакам как военное, поэтому на 100% «постарались» либо внедренные спящие ячейки разведчиков, либо благосклонные к ВС РФ местные жители.

*внесен в РФ в список террористов и экстремистов.