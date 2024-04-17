Неприхотливость в быту и ориентация прежде всего на достижения в бизнесе – вот один из главных жизненных заветов основателя Вконтакте и Telegram

Создатель крупнейшей российской платформы vk.com (бывший вконтакте) и сооснователь Telegram Павел Дуров поделился информацией, что не владеет десятками миллиардов долларов на своих счетах, как это делают «обычные» владельцы высокотехнологичных корпораций, таких как Tesla, Google, Apple и прочие. На счетах нашего соотечественника находится лишь несколько сотен миллионов долларов. Причем для «диверсификации убытков» деньги разделены в равной мере на две категории – часть личных накоплений находится на традиционном для сбережения средств банковском счёте, а часть – «замаскирована» в биткоинах. Причем десять лет все эти деньги практически не изымались с хранения.

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Именно об этом Дуров рассказал в журналистском разговоре с Такером Карлсоном. По словам именитого программиста, ему не нужно обращаться к своим деньгам на хранении: без недвижимости, самолётов и яхт можно обходится прекрасно, поэтому столько денег «прямо здесь и сейчас» ему совершенно не нужно. Известно, что это не первое такое заявление выпускника СПбГУ. До этого он неоднократно заявлял, что покупка дома или самолетов совершенно не для него. Лучшая возможность для Дурова инвестировать – это вложиться в развитие Telegram. Причем по косвенным данным, миллионер практически не использует платное продвижение и рекламу для роста популярности своего приложения. В настоящий момент в последнем зарегистрированы как минимум 900 млн. пользователей со всего мира.