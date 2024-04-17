Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Дуров рассказал, что владеет несколькими сотнями млн долларов, которые "практически лежат без дела"
Неприхотливость в быту и ориентация прежде всего на достижения в бизнесе – вот один из главных жизненных заветов основателя Вконтакте и Telegram

реклама

   Создатель крупнейшей российской платформы vk.com (бывший вконтакте) и сооснователь Telegram Павел Дуров поделился информацией, что не владеет десятками миллиардов долларов на своих счетах, как это делают «обычные» владельцы высокотехнологичных корпораций, таких как Tesla, Google, Apple и прочие. На счетах нашего соотечественника находится лишь несколько сотен миллионов долларов. Причем для «диверсификации убытков» деньги разделены в равной мере на две категории – часть личных накоплений находится на традиционном для сбережения средств банковском счёте, а часть – «замаскирована» в биткоинах. Причем десять лет все эти деньги практически не изымались с хранения.

реклама

   Именно об этом Дуров рассказал в журналистском разговоре с Такером Карлсоном. По словам именитого программиста, ему не нужно обращаться к своим деньгам на хранении: без недвижимости, самолётов и яхт можно обходится прекрасно, поэтому столько денег «прямо здесь и сейчас» ему совершенно не нужно. Известно, что это не первое такое заявление выпускника СПбГУ. До этого он неоднократно заявлял, что покупка дома или самолетов совершенно не для него. Лучшая возможность для Дурова инвестировать – это вложиться в развитие Telegram. Причем по косвенным данным, миллионер практически не использует платное продвижение и рекламу для роста популярности своего приложения. В настоящий момент в последнем зарегистрированы как минимум 900 млн. пользователей со всего мира.  

#павел дуров #дуров в интервью карлсону
+
Написать комментарий (0)
Основатель Telegram Павел Дуров дал интервью Такеру Карлсону
Известный журналист Такер Карлсон взял интервью у основателя Telegram
Павел Дуров про безопасность в США: Америка стала первой страной, где на меня напали
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В РФ в сутки выпускают 300 дронов-камикадзе «Пиранья», один из которых уничтожил американский Abrams
4
Google окончательно заблокировала ReVanced на смартфонах и предлагает переходить на YouTube Premium
72
На Волновахском направлении поражена одна из самых современных модификаций САУ CAESAR 8х8
+
Разработчики украинского дрона RAM X пообещали, что он поражает бронетехнику на дистанции до 100 км
1
Новый ЗРК Тор-М2У, использующий технологии ИИ и перехватывающий ракеты HIMARS и «Ольха»
2
Новые iPhone 16 от Apple: известны дата презентации и особенности
+
Российский спутник-демонстратор «Скиф-Д» начал обеспечивать видеосвязь
2
Смартфоны Xiaomi Mi 10 начали получать обновление HyperOS
2
Strana.ua: Обновленный дрон ВСУ Sea Baby может проплыть 1000 км и вооружиться пушечной турелью
+
В Белом доме попросили Зеленского не сравнивать Украину с Израилем
2
Владельцы плат GIGABYTE Intel Z790 сообщают о зависании BIOS после его обновления на новейшую версию
2
Фанаты составили карту GTA 6, она будет в 2,5 раза больше, чем в GTA V
2
Запрет США и Великобритании на импорт цветных металлов из РФ привел к их подорожанию
5
В круизные лайнеры начали внедрять искусственный интеллект для снижения расходов на их обслуживание
+
Новое исследование Ookla показывает преимущество Samsung Galaxy S24 над iPhone 15 в скорости 5G
2
Смартфоны Xiaomi Mi 11 начали получать обновление HyperOS
1
Maestro от Amazon Music позволяет слушателям создавать плейлисты с ИИ
+
Совфед намерен восстановить производство лифтов в России
4
Israel Aerospace Industries представила беспилотную подводную лодку BlueWhale
+
Новый метод зарядки пульсирующим током может удвоить срок службы батареи смартфона
5

Популярные статьи

7 причин, по которым я больше не буду экономить на материнской плате для игрового ПК
61
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Апрель)
7
История деградации игровой серии Far Cry
18
Нужно ли при апгрейде игрового ПК менять процессор, и почему покупать только видеокарту бесполезно
71
В США заявили, что их самолёт-разведчик SR-71 за 25 лет службы уклонился от 4000 зенитных ракет
6
5 причин, по которым я перестал покупать комплектующие ПК на Авито, а беру только новые с гарантией
23
Почему флагманские видеокарты покупают только мажоры, а нормальные геймеры выбирают Radeon RX 7700XT
30
ТОП-7 причин любить, ценить и уважать компанию AMD
116
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом, Часть 2
225
Фрактальная геометрия в биологии: новое направление исследований на стыке математики, физики и химии
1

Сейчас обсуждают

Артем Михайлюта
13:59
Какая наглая попытка склонить к трате денег. Не работает прога, да да да, расскажите😂
Google окончательно заблокировала ReVanced на смартфонах и предлагает переходить на YouTube Premium
Гия Кутаисский
13:59
Отлично я на почте, забрал ещё одну видяху себе в ферму
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом, Часть 2
Red Red
13:56
Шеша логика это не твое, где сказано что амд это игры, амд представлено в широком диапазоне изделий от процессоров , консолей и пк, видеокарты, а вот Нвидиа, только Видеокарты штампует(хотя нет у них ...
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом, Часть 2
Vetali
13:56
Мы бы им вломали, если бы они нас догнали.
Иранский генерал: Наша операция показала уязвимость израильской системы ПВО
Олесь Кука
13:56
Ответ на оба вопроса автора в названии статьи - патамушта-патаму! Каждый др..ет, как он хочет!
Почему флагманские видеокарты покупают только мажоры, а нормальные геймеры выбирают Radeon RX 7700XT
Александр Пономарев
13:55
2к моник и можно все 8 гиговые карты сразу в помойку, про 4к даже говорить не буду...
Почему флагманские видеокарты покупают только мажоры, а нормальные геймеры выбирают Radeon RX 7700XT
Joh Wite
13:55
Гугл может идти нахер со своими угрозами, я уж точно покупать ничего не буду 😅
Google окончательно заблокировала ReVanced на смартфонах и предлагает переходить на YouTube Premium
Вячеслав Эрин
13:54
ахаха, плять, даже читать не буду. и так все ясно с названия. очередной тупой амудэшник
Почему флагманские видеокарты покупают только мажоры, а нормальные геймеры выбирают Radeon RX 7700XT
DIP48
13:52
Иловайский котел: что известно о крупнейшей победе ополченцев на Донбассе
ultrafx
13:52
А в Крайзис нет? Интересно тогда, почему на Веге на реакторе фпс падал на дно. Вроде не 20 лет назад было.
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом, Часть 2
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем