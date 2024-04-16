Внедрение понятия политкорректность в механизмы "мышления" ИИ, как самого главного "закона", сулит для человечества зримую опасность

Пока в США ставят во главу угла практически всех межчеловеческих отношений пресловутую политкорректность, миру грозит опасность. В этом уверен не какой-нибудь безвестный политик из стана республиканской партии, несущий низкопробную риторику на местном уровне в одной из деревушек Оклахомы, а никто иной, как популярный и очень обеспеченный бизнесмен. В последнем легко угадать Илона Маска, заявившего об опасности искусственного интеллекта, получившего в качестве одной из важнейших директив понятие «политкорректность». Последняя открывает своеобразный ящик пандоры, после чего человечество может оказаться под явственной угрозой.

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ИИ станет очень опасным и даже жестоким, если в него будет интегрировано понятие, что ложь во благо, если это соответствует парадигме политкорректности. Если что-то не политкорректно, то это не истинно и заслуживает «исправления», что бы соответствовать фундаментальному понятию политкорректности.

Крайней точкой, после чего последует сознательная политика «сокращения популяции людей», как раз и будет цель для достижения целей разнообразия. Под этим Маск понимает именно преднамеренное прекращение жизни миллиона людей во благо достижения заложенных идей. Это привет тем, кто не верил в терминаторов и Скайнет, и посчитавших идеи задействования машин-ликвидаторов лишь плодом богатого воображения режиссера за авторством Джеймса Кэмерона.

В Великобритании тамошние эксперты рассчитали, что после глубокой интеграции ИИ в местную экономику сделает «лишними» как минимум 8 миллионов рабочих мест.