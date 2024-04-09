Свободных систем дальнего радиуса действия на Западе больше нет – выкручивайтесь, как хотите. Звучит это так с перевода с дипломатического на простой язык

Германия не располагает дополнительными свободными комплектами ПВО дальнего радиуса действия. Поэтому ожидать от ФРГ передачи ЗРК Patriot для нужд Киева определенно ждать не стоит. Примерно так руководитель МИД ФРГ Анналена Бербок выразила позицию своего государства, когда украинская сторона попросила изыскать для военных нужд незадействованные зенитные установки среди Бундесвера.

Поэтому прямо сейчас официальный Берлин используя тесные связи с европейскими партнерами, решил обратиться к некоторому пулу стран, имеющих свободные установки и дополнительное оборудование, идущее в комплекте к комплексам Патриот. Как только такие государства будут обнаружены, будет создан фонд из которого столь необходимое украинской армии высокотехнологичные образцы будут выкуплены.

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Источник фото: Техкульт





Новости о том, что текущий украинский глава Владимир Зеленский в своем недавнем заявлении, запросил у своих западных союзников 15 комплексов Патриот, чья совокупная стоимость в долларовом эквиваленте составляет примерно 200 млрд., всколыхнула международное информпространство. Если считать количество установок, которые якобы нужны ВСУ, составляет 200 единиц. В самой американской армии батарей насчитывается около 60-ти. Но как писалось выше, свободных ЗРК с таким радиусом действия, в мире нет.

Ряд анонимных источников указывали, что Греция проявляла интерес к обмену своих комплексов С-300 на Патриоты, с последующей передачей первых Украине. Но пока таких «добровольцев» среди западных стран к настоящему моменту нет.