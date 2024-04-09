В долларовом эквиваленте, это означает, "выньте да положьте" перед Киевом высокотехнологичное вооружение на сумму в $7 млрд.

С каждым новым днём выверенные по точности и плотности ракетно-бомбовые удары ВКС РФ снижают оборонный потенциал украинского государства, разрушая объекты критической инфраструктуры, снабжающие электроэнергией и не только ей множество производственных мощностей местного ВПК, чувствительно зависимого от тока большой силы. Подспудно достаётся и чисто военным объектам, таким как склады ГСМ и вооружения, местам скопления живой силы и бронетехники. А ряд объектов в прифронтовой полосе и в глубоком тылу без тени сожаления уже успели прочувствовать на себе, прилёт получившей обновления по своим тактико-техническим характеристикам, и ставшей предельно точной одной из версий «Искандер-М» – ракете 9М728 (Р-500), разрушившей крупный пункт дислокации ВСУ в тыловой Полтаве, вероятно задев ещё и электроэнергетическую инфраструктуру. На фоне этого события и поражения цеха тяжелых БПЛА, с помощью которых ВСУ наносили удары по территории «старой России» всё тем же «Искандер-М», но в исполнении квазибаллистической ракеты, руководитель дипслужбы ЕС Жозеп Боррель отчитался, что Киев «отчаянно просит» у Европы в не терпящем откладывания режиме семь батарей ЗРК «Patriot».





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Источник фото: Российская газета





Об острой нужде Украины в комплексе ПВО дальнего радиуса действия американского производства рассказал европейскому высокопоставленному функционеру ЕС лично глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба.

На что Боррель ответил, что у условного Запада, включая и США, есть всего сто батарей «Патриотов». Но выделить из этого числа для передачи Киеву даже хотя бы 7 батальонов таких установок со всем предполагающимся оборудованием невозможно, в особенности срочно. Но можно об этой сложной для Киева теме будет поговорить во время очередной встречи министров иностранных дел и обороны ЕС через 2 недели, пишет ТАСС.

Что интересно, «подарок» на 4 батальона Patriot, о котором настоятельно так просят украинские топ-чиновники, включая и Владимира Зеленского, в долларовом эквиваленте стоит около $7 млрд., а текущие производственные возможности американского ВПК позволяют за весь год изготовить только 4 таких комплекса.