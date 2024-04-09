Таким образом оборонное ведомство ответило на участившиеся атаки ВСУ на российские НПЗ

Расчёт ОТРК «Искандер» благодаря оперативно полученным данным смог с предельной точностью накрыть с одной ракеты важный объект украинского ОПК и одновременно МО Украины. Так под выверенный удар попало сразу и место хранения тяжелых БПЛА принадлежности украинской армии и производственное помещение, где эти дроны в существенном количестве производились. А благодаря обновлению самой ракеты, получившей устойчивый к влиянию воздействия РЭБ электронный блок «Комета-М», точность попадания выросла до невероятных значений, измеряющихся буквально в метрах. О поражении важного объекта в городе Запорожье сообщило российское оборонное ведомство.





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Источник фото: Московский комсомолец





Согласно заявлению, опубликованному в официальном ТГ-канале МО РФ, выполненные высокоточные удары стали актом возмездия за действия Киева при попытках атаковать объекты нефтегазовой отрасли и энергетики, в том числе и НПЗ, расположенные на исконных территориях «старой России».









В комментариях к видео было объявлено, что удары продолжатся и атакованы будут фабрики и заводы украинского ВПК, где создаются БПЛА и их аналоги. Так же в список приоритетных целей для уничтожения включены объекты энергогенерации, снабжающие электричеством предприятия ВПК.