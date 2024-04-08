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Madarator
Зеленский запросил у Запада 25 систем ЗРК "Patriot" общей стоимостью в $200 млрд
Главное попросить побольше, может тогда что-то и "по мелочи" дадут

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   Украинский президент Владимир Зеленский считает, что вполне справедливо и честно, что Украина должна получить от Запада примерно 25 зенитных ракетных комплексов американского производства. Речь идёт не о собственно 25 пусковых установках, а именно о системах, куда входят от 6 и до 8 батарей в каждый усиленный противовоздушный батальон. Причем по мнению текущего главы Украины, иностранные специалисты глубоко вовлечены в проблематику защиты воздушного пространства восточноевропейской республики от российских ракет и планирующих бомб. Поэтому так же, как и украинский Генштаб, на 100% знают, где лучше всего разместить такие комплексы. Соответствующее заявление было сделано во время единого украинского телемарофона, к которому всё большее количество местных жителей относятся с нескрываемым скепсисом.

   «Подыграл» и своему руководителю руководитель МИД Дмитрий Кулеба, рассказавший, что изобилие установок «Patriot» Запада поражает: имея не менее 100 установок, Брюссель в лице НАТО и официальный Вашингтон с Пентагоном, оказывают ожесточенное сопротивление в передаче хотя бы 5-7 установок ВСУ. Поэтому для него будет делом чести задать неудобные вопросы по этому поводу во время 75-летней годовщины основания НАТО.

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   Призывы украинской власти поделиться западными запасами высокотехнологичных вооружений уже порядком примелькались, о чем косвенно говорит тот факт, что Зеленский лично заявил, что «установки ПВО, свободные от боевого дежурства за рубежом, не могут просто так оставаться в своем бездействии». Единственным правильным решением в такой ситуации будет их передача Киеву в добровольном порядке.

   С другой стороны глава Банковой сознательно «забывает», что так называемая «система», которой Зеленский обзывает усиленный пехотный батальон ПВО американской армии, по штату имеет до 5 батарей, где каждая содержит в себе 8 ПУ. Причем представитель официального Киева хочет примерно от 150 до 200 батарей. И если перевести это в долларовый эквивалент, то это составит порядка 1 млрд. долларов за одну батарею. Современный производственный уровень США позволяет выпускать за 12 месяцев примерно около 4 единиц. На сейчас собственно Пентагон располагает 15 такими батальонами в размере 60 батарей.

   Разумеется, есть «Патриоты» и в некоторых других западных странах, но там этих современных ЗРК зримо меньше. 

   Поэтому вопрос звучит несколько риторически и издевательски: готовы ли США и ЕС передать стране, не являющейся членом ни НАТО, ни общеевропейского объединения, пусковых установок больше, чем есть их количество в общемировой системе координат, когда на планете Земля могут вспыхнуть иные глобальные конфликты, оставив себя полностью беззащитными? Разумеется единственно верный ответ «нет».

#patriot #владимир зеленский #patriot для украины #зеленский и patriot
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МИД Украины Дмитрий Кулеба просит Запад поставить ещё хотя бы 5 - 7 ЗРК Patriot
Reuters: Союзники не дают Украине конкретных обещаний по поставкам систем ПВО
Зеленский: Чтобы закрыть небо Украины, необходимо 25 систем Patriot
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