Автомат с интегрированным глушителем был создан ещё знаменитым создателем СВД – Евгением Драгуновым

Не нужно думать, что российский ОПК, набрав спринтерский ход, переросший в стайерскую уверенность и в марафонские объемы, только что и «может», как производить тяжелую номенклатуру вооружений, такую как танки, самолёты, ракеты и бомбы, «забыв» про более лёгкие образцы вооружений, таких как личное оружие. Так СВО стала триггером для получения доступа к разработкам, положенным на полку ещё 50 лет назад, когда продукты теоретических изысканий слишком опередили своё время, дав воплощенные в металле единичные образцы вооружений, способных демонстрировать «избыточную» в условиях прошлого мощность, кучность и прочие тактико-технические характеристики в век, когда оснащение индивидуальными средствами защиты являлось скорее редким исключением из устоявшихся правил, чем обычной действительностью, какую наблюдают ежедневно российские разведчики и спецназовцы в среде личного состава ВСУ. Так по причине массового наличия среди украинских солдат и офицеров армейских бронежилетов стал насущным вопрос оснащения российских передовых групп компактным, но в то же время мощным и одновременно, насколько это возможно, бесшумным личным оружием. И как оказалось, среди разработок советского прошлого место для такого нашлось. Как пишет ТГ-канал «Mash», добровольцы из известного отряда «Эспаньола», получили малоразмерный автомат АМБ-17 с интегрированным глушителем. Последний бойцы должны «обкатать» в интенсивных условиях на ЛБС и высказать ряд замечаний, прежде, чем военный продукт получит «добро» на серийное производство.





реклама

Источник фото: kalashnikovgroup.ru





Как сообщают отечественные оружейные специалисты, АМБ-17 призван заменить всё ещё актуальные, но отстающие по ряду качеств знаменитые бесшумные автоматы и винтовки – «Вал» и «Винторез». Их сменщиком должен стать доработанный после обязательных испытаний на СВО «Семнадцатый». Последний имеет массу в 2900 грамм при общей длине в 850 мм, где длина ствола равна 200 мм. У автомата есть «брат-близнец» – это АМ-17, но только без глушителя. Оба варианта используют патроны 9х39 мм, умещающиеся в разновариантном магазине на 10, 20 или 30 патронов. О том что автомат современный, говорит факт наличия на ствольной коробке сверху планки Пикатинни. На последнюю устанавливаются прицельные приспособления, в том числе и ночные.









Автором первоначальной концепции был Евгений Драгунов, создавший советскую классику стрелка-марксмана по американской классификации снайперов – знаменитую винтовку СВД. А его разработка, опередившая свое время и продолженная в стане концерна «Калашников», была сконструирована на излете 70-х, когда история не получила продолжения и легла «под сукно». Теперь пришел черед вспомнить о былых разработках и воплотить в металле, что и было сделано в лице АМ-17 и АМБ-17 (бесшумный).