Один полный залп тяжелых 220-мм снарядов делает "нежизнепригодной" площадь в 4000 кв. метров

Российские военные инженеры смогли добиться следующего шага в обновлении боевых возможностей ТОС-1А «Солнцепек». Теперь отечественная тяжелая огнеметная система буквально бьет в квадрат, не превышающий разброс в радиусе 5 метров или около того. Новостью об этом поделился управляющий ВНИИ «Сигнал» Владимир Пименов.

Со слов генерального директора, всё началось с того, что было получено групповое обращение от подразделений радиационной, химической и биологической защиты. Военнослужащие российской армии захотели повышения качеств по оперативному развертыванию пусковых установок.

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Источник фото: ТАСС







И спустя некоторое время разработка, попадающая под соответствующий уровень требований, была представлена: система позиционирования, позволяющая атаковать цели оппонента без нужды покидать кабину транспортного средства. Тем самым достигается оптимальный временной промежуток, по истечении которого после нанесения огневого поражения, следы бронемашины уже стоит искать в глубоком тылу.

Кроме фактора оперативности, был серьёзно проработан и фактор точности: теперь ракеты приземляются на позиции с точностью до нескольких метров. Такие слова были сказаны во время интервью с одним из корреспондентов ТВ-канала «Звезда».

ТОС-1А «Солнцепек» относится к классу тяжелых огнеметных систем, главное назначение которых – выводить из строя личный состав и легкобронированные или небронированные объекты оппонента. Для этого используются неуправляемые ракеты. Полный залп реактивных снарядов позволяет покрыть взрывающимся газовым облаком площадь в 40000 кв. метров.

Помимо повышения наступательного потенциала, обновления для ТОС будут продолжать появляться и дальше. Следующим шагом следует ожидать интеграции блоков динамической защиты, способных снизить урон от многочисленных украинских fpv-дронов и тяжелых ракет, выпущенных из ПТРК.