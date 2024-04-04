Видимо ракет и бомб в РФ явно не на "2-3 раза"

Желая лишний раз «намекнуть» Киеву, что лучше попытаться заключить мирный договор путем дипломатических встреч, чем лишний раз проявляя свое упорство на поле боя, российская армия повторила серию массированных ударов по территории Украины, нанося чувствительное для украинских военных поражение по местам их сосредоточения и военной техники. О сложностях ВСУ решили напомнить в свежей публикации Al Khaleej.





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Источник фото: Пикабу





Согласно журналистскому материалу, ВС РФ удвоили усилия, и атакуют не только непосредственно на передовой, но и далеко за пределами ЛБС. Для этого используются многочисленные запасы ракет, задел которых сумел в свое время создать окрепший российский ОПК. Причем достоверно известно, вливания в последний стали рекордными за весь срок в истории новейшей России. Как с этим собирается справляться украинское государство, ведомое «в бой» против ВС РФ Владимиром Зеленским, не сообщается. Хотя последний целиком и полностью зависит от западной военной и финансовой поддержки. И что интересно, первая практически всегда запаздывает, как это было с американскими истребителями F-16, необходимыми «ещё вчера», о чем было заявлено на условиях анонимности украинскими офицерами в интервью Politico.

А тем временем продолжается бомбардировка замаскированных украинских баз и местоположения ВСУ. В первом случае их уничтожают стратегические бомбардировщики дальнобойным и высокоточным ракетным вооружением, а во втором случае, если последние находятся вблизи передовых позиций, порой достаточно даже планирующих бомб, как это было в Харькове, когда своевременно переданная информация от местных подпольщиков позволила выявить цех по ремонту бронетехники.





Уничтоженный пункт хранения зенитных мобильных групп в Харькове. Источник фото: Телеграм





Статья же заканчивается на том, что если Запад опять отложит свою помощь, то даже многоуровневая оборона ВСУ может дрогнуть и попятиться.