Запад по какой-то причине "забывает" помогать Киеву вовремя

Сегодняшняя победа над Россией, которой так хотят добиться в Киеве, якобы невозможна без передачи Воздушным силам ВСУ истребителей F-16. Но на самом деле даже если Запад решит тотчас передать американские самолёты украинской армии, время для этого безнадёжно утеряно и поставки относительно современного вооружения практически неактуальны. Именно такие мысли царят не в головах каких-нибудь иностранных экспертов, нелояльных к украинскому государству, а непосредственно высказывают сами офицеры ВСУ, решившие рассказать о проблемах в действующей армейской группировке в беседе с журналистами Politico.

Согласно сообщенным сведениям, Запад не очень-то «спешит» прислушиваться к настоятельным просьбам Киева как можно скорее передать для нужд украинской армии что-то из действительно необходимого. Но вместо этого так называемые «союзники» обставляют дело так, что собственно поддержка в виде поставок происходит именно в тот момент, когда она до боли запоздалая и кардинально на ситуацию на передовой не повлияет. Так было с бронетехникой в виде БМП Bradley и танками Leopard в канун наступления на южном направлении в Запорожской области, так и сейчас с истребителями, которые как раз и были нужны в момент крайне неудачного летнего наступления на Мелитополь. Теперь же большой необходимости в них нет, так как сегодняшняя украинская армия никакого наступления и не проводит, постоянно проводя время в тяжелых изнуряющих боях в обороне. Да и российская сторона основательно подготовилась к «долгожданной» встрече, основательно насытив передовую фронтовыми комплексами ПВО, передав ВС РФ самые современные установки ЗРК.

реклама





Источник фото: Газета.ру







Как подытожил один из украинских командиров, Брюссель и Вашингтон отправляют на Украину весьма скромные партии своих ОБТ и самолетов. Как такими малыми средствами одержать победу над второй армией в мире (а по мнению ряда изданий и первой), никто в мире и не знает.