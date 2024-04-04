Последние модификации "Тридцать четвертых" позволяют использовать за раз 4 таких бомбы-планера

ВКС РФ для поражения военных объектов на передовой использовали «вакуумные бомбы» ОДАБ-500ПМ. Последние характерны тем, что от их поражающего воздействия не укрыться в обычных окопах и блиндажах. Боевая часть таких авиационных боеприпасов благодаря своим «текучим» свойствам, способна проникнуть в любые пространства, в которые даже через тоненькую щель проникают воздушные массы. Об выведении из строя целей на передовой во время боевого вылета фронтовых бомбардировщиков Су-34 рассказали в отечественном оборонном ведомстве.





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Источник фото: Военное обозрение





Согласно пресс-релизу Минобороны РФ, под ударом оказался массивный опорник ВСУ, расположенный на южнодонецком операционном направлении. И для увеличения точности и запуска авиационных боеприпасов из-за пределов зоны противовоздушной обороны украинской армии, вместе с бомбами использовались модули планирования и коррекции. Именно благодаря последним угловое отклонение от предполагаемой точки прилета было минимальным.





Четыре бомбы-планера. Источник фото: ТГ-канал "Военный осведомитель"





Как рассказали представители военных, в отличие от классических фугасных боеприпасов, объемно-детонирующий заряд активируется в 2 этапа: на первом над местностью распыляется текучий состав, который в течение короткого времени превращается в тяжелую аэрозольную смесь; на втором этапе дополнительный заряд вызывает детонацию образовавшегося облака. В результате возникает область высокотемпературного взрыва со стремительно распространяющейся ударной волной. А сама смесь настолько текуча, что заполняет собой все окопы, пулеметные гнезда и иные укрытия, которые посредством воздуха сообщаются с открытой средой. Носителями таких бомб являются последние модификации Су-34, способные переносить до 4-х таких боеприпасов за раз.