Очень скоро разница между обнаружением техники оппонента и её поражением станет ещё меньше

Пока на Украине считают, что Россия это якобы большая бензоколонка с ржавыми ракетами, но сами же подтверждают, что эти «ржавые боеприпасы» с расстояния в несколько сотен километров попадают в обозначенный периметр радиусом в 1 метр, несмотря на все предпринимаемые меры безопасности, включая эшелонированные районы ПВО и множество наземных установок РЭБ, отечественные специалисты смогли наладить серийный запуск в производство одного из модулей, необходимых для ускорения быстродействия так называемого разведывательно-ударного контура. Речь идёт о комплексе радиоэлектронной разведки «Грань». Первый предназначен для ведения такой важной миссии, как обнаружение радиоканалов, по которым управляют дронами оппонента в лице ВСУ.





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Источник фото: Известия





Теперь на тактическом уровне время, необходимое для поражения обнаруженной военной цели, станет ещё меньше. Следовательно, шансов у украинской армии и её подразделений уйти от огневого поражения с российской стороны аналогично сократится.





Источник фото: verumreactor.ru





Известно, что «Грань» помимо скорости для РУКа «Грань» даёт российским военным и ту самую «дальнобойность» сигналов.