Ранее по словам украинских источников, российские боеприпасы могли ударить значительно дальше от расчётной точки прилета

На Украине с большим сожалением фиксируют возросшую эффективность ударного воздействия высокоточных и дальнобойных боеприпасов, когда российские ракеты были названы снайперским оружием особо мощного калибра. Об этом вынужден был рассказать руководитель крупнейшей энергетической компании Украины, — ДТЭК. Согласно заявлению Дмитрия Сахарчука, работающего в концерне самого богатого украинского олигарха Рината Ахметова, сегодняшняя «точность российских ракет поражает».

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Источник фото: RT



По его словам, неделю назад 22 марта две самые крупные энергогенерирующие станции на Украине подверглись массированным ударам. В результате мощного огневого воздействия эти объекты получили дозу повреждений, превышающих в своей эффективности все выполненные ранние ракетные удары ВКС РФ. Но самое главное далеко не это: каким-то «недостижимым образом» в сравнении с атаками 2022-2023-го годов, вместо диапазона отклонений в 100-300 метров, русские ракеты стали попадать в квадрат метр на метр. Никогда ранее не фиксировалась невероятная точность с разбросом в метр от ВКС РФ.

В сообщении речь велась о Бурштынской и Ладыжинской ТЭС, которые достались украинскому государству в наследство от СССР. Теперь на территории Украины энергогенерирующие мощности потеряли 50% производимого электричества. А важнейшее оборудование, установленное во внутренних помещениях станций получило уровень разрушений, начиная от 50% и заканчивая полной потерей функциональности. В частности некоторые блоки настолько разрушены, что их восстановление не имеет смысла – единственный вариант: начать новое строительство энергоблоков. На это может потребоваться, при отсутствии дальнейших высокоэффективных атак, не менее 24 месяцев.

Так же из заявления стало известно, что атаке подверглась и Кураховская ТЭС, получившая множественный прилет мощных КАБов.