Против такого лома у ВСУ нет приёма: предоставлять "Патриоты", батарея которых стоит не один миллиард долларов, "добровольцев" среди богатых западных стран уже нет.

Желание украинской армии показать себя стойкой в противостоянии с российскими силами, удерживая «бесконечно» оборону, даже на укрепленных заранее позициях, сталкивается со зримой угрозой быть окончательно вытесненной дальше на следующие рубежи. Успех, о котором так любят говорить в Киеве для своей внутренней и внешней аудитории, расположенной соответственно в пределах Украины и в ряде европейских стран и за океаном в США, не так «очевиден», как думает Владимир Зеленский и его ближайшее окружение. Вместо тотального воровства всего и вся, в том числе и многомиллиардной западной поддержки, выражаемой финансово и в планах военной помощи, когда поставляются как самые передовые комплексы вооружений, так и откровенное старье для нужд ВСУ, российское руководство, в отличие от украинского, занято не культивированием коррупции, а вкладыванием профицитного российского бюджета в отечественный ОПК, что дало свои плоды во время СВО. Частным таким случаем, перевернувшим всю «шахматную доску» противостояния с украинской армией, по мнению экс-главнокомандующего армией США в Европе Бена Ходжеса стали планирующие авиабомбы. Как заявил отставной генерал, новые авиационные боеприпасы для фронтовой бомбардировочной авиации ВКС РФ стали приблизительным эквивалентом «чудо-оружия», или если быть предельно точным, той самой «царь-бомбой», нарушающей сон и спокойствие украинских генералов.





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Источник фото: Военное обозрение





Прежде всего эти слова относится к мощным версиям так называемых КАБов и УФАБов в версиях на полторы тонны (ФАБ-1500 и ОДАБ-1500), в особенности к повторному производству бомб особой мощности ФАБ-3000. Все эти свободнопадающие бомбы с модулями УМПК позволяют превратить в неработающие, элементы стратегической инфраструктуры Украины и их сочленения между собой. Об этом Ходжес рассказал во время записи на ютуб-подкасте Silicon Curtain.

Помимо чрезвычайной боевой эффективности бомб-планеров, украинским вооруженным силам не стоит недооценивать усилия ВС РФ в доминировании в области РЭБ и развитию общероссийского БПЛА-строения: практически с каждым новым днём на вооружении ВС РФ появляются всё новые и новые экземпляры мобильных РЭБ и БЛА.