ФАБ-3000 – это страшный сон для украинского Генштаба, ставший явью.

Первое массовое применение планирующих авиационных бомб военными ВКС РФ привело к тому, что украинская армия, даже обороняясь в хорошо укрепленной Авдеевке, так и не смогла удержать этот донбасский город-крепость. В момент штурмовых действий в массе своей использовались лишь бомбы среднего калибра – ФАБ-500, иногда за редким исключением в качестве исключительной помощи наземным штурмовикам сбрасывались тяжеловесные ФАБ-1500.

И по утверждению бывшего сотрудника ЦРУ Ларри Джонсона, возвращение российского ОПК к производству ещё более грозных авиационных боеприпасов в виде ФАБ-3000 приведет к тому, что логистические маршруты через мостовые переходы Днепра с высокой долей вероятности будут разрушены. Об этом экс-силовик американской спецслужбы рассказал в ютьюб-подкасте Judging Freedom.

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Источник фото: Регнум

Согласно мнению Джонсона, нет ни одной причины усомниться, что ВКС РФ «забыла» про мосты через Днепр. Такие сооружения являются первоочередной военной целью. Как только подобные гидротехнические сооружения будут разрушены, так сразу в течение короткого времени снабжение украинских вооруженных сил будет существенно деградировать. Левобережные отряды ВСУ попросту останутся без снарядов, вооружений и иных методов поддержки.

Как резюмировал в своем интервью Джонсон, разрушение мостов через Днепр позволит российскому Генштабу провести операцию окружения украинской армии без наземных боевых действий. Если мосты будут выведены из строя прямо сейчас, то ВСУ, как организованная структура, утратят всякую боеспособность уже к середине июля.

Ранее бывший офицер СБУ Стариков заявил, что мощность ФАБ-3000 аналогична по своей ударной мощности тактическому ядерному заряду.