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Madarator
ВКС РФ впервые применили вакуумную авиабомбу ОДАБ-1500 против ВСУ в Сумской области
До этого "полуторатонки" использовали, но вакуумные боеприпасы столь большой мощности еще не применяли.

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   ВКС РФ планомерно развиваются по части роста ракетно-бомбового ассортимента, применяемого против украинской армии в рамках СВО. Используется все: От «обычных» неуправляемых и корректируемых крылатых ракет до свободнопадающих бомб во время штурма Азовстали. Теперь российская фронтовая авиация получила новый этап эволюции, запуская в направлении оппонента планирующие бомбы различного калибра и эффекта.

   Переход на УМПК позволил дать вторую жизнь классическим свободнопадающим авиабомбам, после чего самолеты ВКС снова стали их использовать, кратно снизив угрозу перехвата от украинских зенитных систем. Первыми бомбами, получившими модули управления и коррекции стали «младшие» ФАБ-250. Затем черед дошел до более мощных ФАБ-500. И наконец появились управляемые модули и для полуторатонных ФАБ-1500 и их разновидностей. Пока что последними в этом своеобразном списке стали относящиеся к классу полуторатонных авиационных боеприпасов ОДАБ-1500. Так вчера таким КАБом были атакованы позиции ВСУ вблизи поселения Большая Писаревка в Сумской области.

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Источник фото: BFM


   Удар оказался настолько мощным и сокрушающим, что в месте падения в небо поднялся столб серого дыма на высоту около километра. Атака получилась резонансной настолько, что о ней решили написать даже в иностранной прессе в лице ТГ-канала «Bild».

   ОДАБ относится к классу боеприпасов объемного взрыва. Соответственно, по мощности они имеют превосходство над обычными боеприпасами. Единственное, что только ядерное оружие мощнее. Но оно по понятным причинам пока что не применяется. А тем временем, согласно мнению оружейных экспертов, оснащение таких бомб модулями УМПК позволило последним увеличить кратно точность. И попадать в круг радиусом в 6-11 метров, на голову превосходя по точности варианты обычных вакуумных бомб без такового управляющего блока, когда бомбы без крыльев могли улететь мимо цели с разницей до 200 метров. 


Источник фото: Звезда ТВ


   И в отличие от обычной бомбы, от ОДАБ невозможно спрятаться в бетонном бункере или подземном сооружении: в момент её использования над поверхностью земли на расстоянии примерно в 10 метров разлетается летучая смесь, проникающая в любые щели и отверстия. После чего происходит организованный подрыв. В один момент взрывается всё, чего достиг летучий аэрозоль. Если под удар попала живая сила, РЛС, здания и даже тяжелые танки – всё это будет с 99% вероятностью разрушено и выведено из строя. 

   В качестве носителей, способных применять такие «спецбоеприпасы», выступают Су-34. Один такой борт может нести до трех бомб: одна размещается под фюзеляжем, а остальные две подвешены для симметрии под крыльями. Крылья УМПК позволяют запускать такие бомбы на удаление до 70 километров.

#вкс рф #одаб-1500 #одаб-1500 с умпк #одаб-1500 на сво
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