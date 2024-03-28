Кажется надёжной "линии Залужного" не бывать

Украинская армия, предпринявшая попытку скопировать удачную донельзя так называемую «линию Суровикина», возведенную российским командованием в Запорожской области, оказалась перед сложным выбором – для возведения относительно прочных оборонительных позиций надо очень много противотанковых мин, но данный вид боеприпаса оказался чрезвычайно дефицитным. Но помимо этого в ВСУ остро нуждаются в свежем пополнении личного состава. Об этих проблемах решили сконцентрироваться в свежей публикации известного Politico.





реклама

Источник фото: иноСМИ





В новостной заметке прокомментировали, что не все дружны в украинском политическом пространстве, где так называемая «оппозиция» выразила уровень недоверия инженерным подразделениям ВСУ и вместе с тем областным властям за недостаточный темп возведения оборонительных укреплений. Кроме того у ряда недоброжелателей присутствует толика скепсиса к качеству возводимых фортификаций.

Но помимо тыловых проблем со строительством запасных линий обороны по потенциальному контуру будущих сражений, наблюдаются сложности и у передовых подразделений ВСУ, действующих непосредственно ЛБС. Так подсветил сложную ситуацию руководитель стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби. Последний считает, что ВСУ приходится откатываться на вторую и третью линии обороны. Причем в этом «виновата» непростая ситуация в снабжении так необходимыми боеприпасами действующих подразделений украинской армии. И не стоит забывать, что «придать» темп на замечательном уровне получается новым планирующим бомбам россиян, разрушающих за очень короткий срок бетонированные бункеры ВСУ.