Наступление задом наперед на российские позиции украинской армии замечено даже в глубоком тылу

Наблюдая стабильно тяжелую картину, когда после завершения крайне неудачного контрнаступления украинской армии, «поверившей в себя» на фоне позапрошлогодних успехов, большое количество местных жителей восточноевропейской республики утратили веру в победу над Россией. Теперь средний украинец хранит в себе не ощущение скорых побед и от этого имеющий приподнятое настроение, а безраздельное уныние и желание поскорей все это забыть как страшный сон. Такую мрачную картину заметил собственный корреспондент Politico.

реклама

Источник фото: Московские известия

Согласно увиденному, американский журналист в свежей публикации отметил, что сегодняшние украинцы стали пристанищем для всеобъемлющего пессимизма. А увиденное в анонимных ТГ-каналах, где украинские солдаты жалуются на сложности во время противостояния с российской армией, лишь укрепляют их в мыслях, что исход конфликта с ВС РФ явно не на стороне официального Киева.

Работник пера подчеркнул, что патриотические настроения среди различных групп украинских граждан постепенно движутся по нисходящей траектории. Украинцы оказались разочарованы затягиванием активного военного конфликта. При том, что ВСУ не демонстрирует победный трек, а продолжают терять свои позиции, вне зависимости от их желания удержать окопы и блиндажи.