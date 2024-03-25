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WP: Россия обеспечит себе вооруженный прорыв к Киеву, если США не помогут Украине
Разве от этих американских журналистов что-то утаишь?

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   На момент начала весны украинское военно-политическое руководство находится в сложной ситуации, выход из которой целиком и полностью лежит на плечах вашингтонской администрации. Без военной поддержки украинская армия способна лишь «успешно» отступать. Даже об удержании своих позиций речи быть не может. По некоторым сведениям российский Генштаб в качестве одного из вариантов рассматривает прорыв в сторону Киева. Такими сведениями располагает известная The Washington Post.

   В свежей публикации американские журналисты пришли к выводу, что без столь долгожданной военной помощи для ВСУ, российские штабные офицеры разрабатывают рывок в сторону Киева, а Украина разделит судьбу Афганистана, который после прекращения поддержки непосредственно Вашингтоном, очень быстро стал «пассивом» лично Джо Байдена.

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Источник фото: Российская газета


   Поэтому проблема слабости украинской армии без поддержки со стороны Вашингтона – это то, что в первую очередь должно решать американское правительство. По мнению аналитиков из Пентагона, скудные запасы украинского ПВО, растерявшего в последних российских натисках свои дефицитные заокеанские установки ЗРК Patriot, вынужденно теряют и свои боевые самолеты. Последний такой случай был зафиксирован в Николаевской области, когда местные информаторы россиян рассекретили последним, так называемый, аэродром подскока, где и были уничтожены два украинских Су-24, стрелявших по Крыму.

   Не менее обеспокоены положением ВСУ «в поле» и в Брюсселе. Так чиновники ЕС «видят», что очень скоро российская армия будет готова к очередному штурмовому броску, повторив успех Авдеевки. А ведь это был город-крепость, который не так просто было взять.

#инопресса
Источник: washingtonpost.com
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