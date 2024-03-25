Оказалось, конструкторы из Америки просчитались, выпустив модель с низкими эксплуатационными качествами

Украинский расчёт оказался в «лёгком» недоумении, увидев, что вверенная им американская гаубица M77 взорвалась прямо во время выстрела. Соответствующее видео появилось в ТГ-канале «Осведомитель».

Наблюдая за действиями операторов орудийной установки, можно увидеть, как предваряя вполне ожидаемый выстрел, один из украинских бойцов дернул спусковой канат, в надежде добиться вылета 155-мм боеприпаса. Но вместо этого происходит отказ. Всё-таки в надежде добиться штатного срабатывания, он повторяет процедуру, в очередной раз резко натягивая спускной трос. Но вместо ожидаемого вылета снаряда, заряд взрывается прямо в канале ствола. Огненный шар накрыл позицию стрелявших. Из украинского источника стало известно, что в происшествии виноват канал ствола, который попросту разорвало.

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Источник фото: ТГ-канал "Осведомитель"







Точных привязок к местности и к времени нет, но судя по кадрам, выполнена была запись поздней весной, так как присутствует листва и она довольно темная. Что может лишь свидетельствовать о начале или середине мая.

Вместе с тем артиллеристы ВСУ выражают свою неудовлетворенность американскими «три топора», как называют гаубицу М777. Никоим образом не похожей на выпестованный ей официальными украинскими лицами образ заокеанского «чудо-оружия».

Как оказалось, после 10-20 выстрелов необходимо пушке дать не просто остыть, а провести стандартную процедуру обслуживания и даже планового ремонта.

Ряд украинских оружейных инженеров на условиях анонимности рассказали, что поставленные орудийные установки просто не предназначены для конфликтов высокой интенсивности, чем по сути является российская СВО. Максимум, на что способны М777 – это на участие в коротких экспедиционных миссиях, а не на каждодневные постоянные сражения в течение длительного периода времени.