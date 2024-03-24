Пока полноценный "зеленый переход" на Украине не завершен – без газа сражаться довольно-таки сложно

Газообменный пункт за номером 3 подвергся комбинированному огневому воздействию ВС РФ. В совместной атаке принимали участие ударные дроны «Герань» и кооперативный конгломерат отечественных крылатых и гиперзвуковых высокоточных вооружений. Достоверно известно, что был задействован и аэробаллистический «Кинжал». Важнейшему объекту энергогенерирующей структуры, размещенной рядом с поселением Пятничаны, как сообщает ТГ-канал «Донбасский партизан», нанесен серьёзный урон.

Согласно агентурным сведениям, из строя выведена газовая скважина №197, возгорание на которой до сих пор не локализовано и пожарным нарядам, привлеченным даже с близлежащих областей, к настоящему часу не удается справиться с огнем.

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Источник фото: Ридер Новости





Достоверно известно, что местный узел хотя и мало известен обычному обывателю, играл огромнейшую роль в межрегиональном газообмене на Украине. Его положение на развилке основных трубопроводов и делает его важным стратегическим объектом.

От его бесперебойного функционирования критически зависела нормальная работа таких важных точек для украинской обороны, как промышленные заводы и фабрики, подземные координационные центры и штабы.

Аналогичному воздействию подвергся и город Стрый и его окрестности, находящиеся в непосредственной близости с Пятничанами. В округе прозвучало как минимум 20 мощных взрывов. Для увеличения урона энергетической инфраструктуре использовался и ударный комплекс «Кинжал».

МО РФ сообщает, что плотное огневое поражение по центрам распределения и производства газового концентрата позволило прервать штатную работу крупных украинских предприятий, напрямую работавших на нужды украинской обороны.