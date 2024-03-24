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"ВО": Во Львовской области попали под атаку аэродром, хранилище и центр подготовки добровольцев
Украинские резервы выбиваются с завидным постоянством

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   СВО идёт своим чередом и выбивание украинских резервов и элементов логистики в глубоком украинском тылу лишь тому явное подтверждение. Так в Львовской области подверглись атаке целый комплекс военных целей, размещенных в местном городе Стрый. Было зафиксировано как минимум 20 ракетных ударов. Такими сведениями располагает отечественный ТГ-канал «Военный обозреватель».

   И как стало известно на день 24 марта, пожар над одним из пораженных объектов продолжается и сейчас, о чем появились соответствующие кадры в Сети.

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Источник фото: ТГ-канал «Военный обозреватель»


   По уточненной информации российского ТГ-сообщества, успешному ракетному обстрелу подверглись военная воздушная гавань и место расположения ПВО, здания и сооружения, где располагались запасы топлива и иных технических жидкостей. Одновременно с этими объектами были атакованы и места размещения энергетической инфраструктуры. Кроме того был вычислен учебный блок боевой подготовки, где с высокой долей вероятности находились иностранные добровольцы на службе украинской армии. Он аналогично подвергся атаке.

   Так же местная администрация рассказала о поражении здания, отвечающего за нормальное функционирование критической инфраструктуры. Но точное местоположение которого в озвученных данных не прозвучало.

#ракетные удары по стрыю #стрый
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