Украинские резервы выбиваются с завидным постоянством

СВО идёт своим чередом и выбивание украинских резервов и элементов логистики в глубоком украинском тылу лишь тому явное подтверждение. Так в Львовской области подверглись атаке целый комплекс военных целей, размещенных в местном городе Стрый. Было зафиксировано как минимум 20 ракетных ударов. Такими сведениями располагает отечественный ТГ-канал «Военный обозреватель».

И как стало известно на день 24 марта, пожар над одним из пораженных объектов продолжается и сейчас, о чем появились соответствующие кадры в Сети.

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Источник фото: ТГ-канал «Военный обозреватель»





По уточненной информации российского ТГ-сообщества, успешному ракетному обстрелу подверглись военная воздушная гавань и место расположения ПВО, здания и сооружения, где располагались запасы топлива и иных технических жидкостей. Одновременно с этими объектами были атакованы и места размещения энергетической инфраструктуры. Кроме того был вычислен учебный блок боевой подготовки, где с высокой долей вероятности находились иностранные добровольцы на службе украинской армии. Он аналогично подвергся атаке.

Так же местная администрация рассказала о поражении здания, отвечающего за нормальное функционирование критической инфраструктуры. Но точное местоположение которого в озвученных данных не прозвучало.