В росСМИ Центурион прозвали «бэтмобилем» на максималках

В одной из отечественных соцсетей появились впечатляющие кадры новейшего броневика российского производства «Центурион», своим темным цветом приятно удивившим вольных и невольных зрителей. «Центурион», он же «Фалькатус», или как его назвали скорой на выдумку броских прозвищ местной прессе – «Бэтмобиль», очаровал журналистов своим матово-черным окрасом. Брутальность так и сквозит во внешнем облике. Не в последнюю очередь благодаря узким смотровым панелям из бронированного стекла, выполненных в «фасадной плоскости» броневика. Первым кадры опубликовал Телеграм-канал «Каргач».

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Источник фото: ТГ-канал «Каргач»

Автомобиль выполнен в колесной формуле 4х4 и имеет бортовые наклоны корпуса, предусмотрительно выполненные по такой схеме видимо для рикошета боеприпасов оппонента. В машине четыре двери с индивидуальными бойницами. Есть и пятая дверь, выполненная с «заднего двора». И как у современного транспортного средства, подготовленного к активным боевым действиям, имеется система кругового видеонаблюдения.

Источник фото: ТГ-канал «Каргач»

Точных данных нет о новинке нет, но скорее всего, помимо противопульной защиты, есть и противоминная. А для создания необходимой «прыти» и высокой мобильности, у авто достаточно мощная силовая установка и усиленная подвеска, позволяющие набирать высокую скорость по асфальтированному шоссе и преодолевать грунтовые и пересеченные отрезки. Более точные и полные характеристики вероятно будут раскрыты во время грядущего специализированного мероприятия «Армия».