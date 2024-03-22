До этого дня приходилось довольствоваться обычными цепями, прикрепляемые "самоделкиными"

Конструкторский коллектив «Уралвагонзавода» придумал и реализовал в металле противокумулятивную сеть, основным элементом которой является сборный боек, позволяющий обеспечить дополнительную степень защиты танков и остальной бронетехники от ударного воздействия от реактивных боеприпасов, включая обычные снаряды и гранаты с кумулятивным эффектом.

Согласно заявлениям представителей «Ростеха», новейшая разработка, получившая патентное свидетельство от государственной службы «Роспатента», и в качестве инструмента пассивной защиты, удостоилась отдельной награды на XXVII Московской премии «Архимед». Участники комиссии международного салона изобретений и инновационных технологий особенно отметили полезные свойства конструкции.

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Источник фото: vk.com "Русское оружие"

На кадрах можно наблюдать само устройство, представляющее собой плотно сплетенную сеть из стальных элементов, где ряд концентрических узлов представляет собой сложный геометрический узор, выступающий в роли форпоста защиты для межбашенного пространства. Здесь своеобразная кольчуга прикрывает зазор между башней и корпусом ОБТ.

ЦАХАЛ "В теме". Источник фото: Дзен-канал "Оружие и техника"

Как заявили сами работники «УВЗ», помимо защитных функций, сама конструктивная особенность способствует беспрепятственному движению башни и фиксировано держится в местах крепления.

До этого момента альтернативой, заменявшей подобный гаджет, были простые тяжелые цепи, прикрепляемые к корпусу танка в зоне проведения спецоперации самими российскими танковыми экипажами. Импровизированное нововведение не мешало развороту башни и одновременно защищало от попаданий кумулятивных боеприпасов.