Обе силовых установки выдают по 1500 лошадиных сил

В Индии провели стартовые испытания силовой установки, сконструированной местной компанией BEML Limited, способной выдать 1500 лошадиных сил. О, без кавычек, высоких достижениях местных двигателестроителей, рассказали в свежей публикации Times of India.

Согласно материалу, частная фирма смогла добраться до значимых высот и открыла новую эру для индийского ВПК. Ведь постройка силовой установки не каждому развитому государству по плечу, тем более настолько мощной. Промышленники Дели позволили продемонстрировать миру, что они способны мастерски упражняться в технологических отраслях и выделиться в военной сфере. Примерно таким было заявление высокопоставленного функционера Гиридхара Арамане, представляющего индийское МО.

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Индийский Arjun Mark II. Источник фото: warspot.ru





И уже по заявлению пресс-центра BEML Limited, их продукт является тем самым выдающимся образцом соотношения массы и мощности, показывая стабильную работу в горячем климате и экстремальных условиях холода. И всё это сочетается с условиями функционирования в горной местности, где воздух существенно разряжен.

Общие сроки выполнения индийского проекта по созданию танкового двигателя располагаются в пределах между 2020 и 2025 годами.





Турбированный 2В-12-3А. Источник фото: Дзен-канал "АвтоСлучай"





Дизельный двигатель танка Армата 2В-12-3А развивает аналогичную мощность в 1500 л.с. И создан конструкторами известного «Уралвагонзавода». Об отечественной силовой установке, используемой Т-14, известно крайне мало, так как она находится под грифом секретности. Но достоверно известно, что Х-образный 12 цилиндровый дизельный турбопоршневой блок создан на основе легендарного B-2, использовавшемся в одной из своих ранних модификаций ещё на самом лучшем танке Второй мировой – Т-34. Но отличается российская новинка от него конечно кардинально – благодаря двум турбинам и удается развивать такую мощь в отличие от базовой силовой установки с донельзя скромными в условиях современности 450 л. с.